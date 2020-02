Tak świętuje Galeria Krakowska

Galeria Krakowska na walentynki przygotowała akcję, w ramach której zakochani mogą otrzymać zaproszenia na wspólne świętowanie. Co należy zrobić?

W dniach 14-15 lutego w Hali Grodzkiej na poz. -1 (przy salonie Empik) można znaleźć specjalną instalację w kształcie serca, która posłuży za tło do romantycznych fotografii. Wystarczy wykonać zdjęcie i w terminie 14-16 lutego dodać je pod postem konkursowym na facebookowym profilu Galerii Krakowskiej. 17 lutego na profilu zostanie utworzony album ze zgłoszonymi zdjęciami. Autorzy ujęć, które otrzymają największą liczbę reakcji, otrzymają nagrody, wśród których znajdą się: zaproszenia do restauracji Miyako Sushi, Miyako Sushi Express i La Stazione, karnety na siłownię My Fitness Place wraz z konsultacjami trenerskimi, a także zabiegi spa w salonie ManiPedi.

Głosowanie potrwa do 19 lutego do godziny 15:00.