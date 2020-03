Tesco rusza z programem Sieć Kobiet

W Polsce Tesco zatrudnia 11 tys. osób z czego ponad 75 proc. stanowią kobiety. Z tego powodu sieć handlowa rusza z serią spotkań Sieć Kobiet, na których będą omawiane tematy ważne dla kobiet w Tesco. Iskrą do powstania nowego programu były wyniki zeszłorocznych ankiet wewnętrznych, które wykazały, że pracownicy oczekują powstania platformy komunikacyjnej lub zarządzanej struktury informacyjnej, dzięki której będą w stanie omówić możliwości kariery, rozwoju, ambicje, bariery i ich wpływ na biznes.

– Można powiedzieć, że Tesco to kobieca organizacja, bo większość naszych pracowników to właśnie kobiety. To dla nich startujemy z Siecią Kobiet. Chcieliśmy zbudować przestrzeń do komunikacji, która sprawi, że ich głos będzie słyszalny. Zeszłoroczne rozmowy z wybranymi grupami kobiet pokazały nam, że istnieje duża potrzeba stworzenia takiej płaszczyzny komunikacji, która umożliwi rozmowę o możliwościach zawodowych, rozwoju, ambicjach, ale także barierach. Koleżanki powiedziały nam również, że chcą pomówić o działaniach, które sprawią, że Tesco będzie dla nich jeszcze lepszym miejscem pracy – skomentowała Joanna Lenartowicz, Menadżer Personalny w Polsce.

Co więcej Tesco dba o równość płac wśród swoich pracowników. 82% pracowników to kobiety, i liczba ta dotyczy zarówno biura, jak i sklepów. Równowaga między życiem zawodowym a prywatnym jest kluczowa dla kobiet. Dbałość o dobro rozwój i wsparcie od firmy jest szczególnie ważne gdy udają się na urlop macierzyński i dzielą pracę z wychowaniem dzieci. Z tego powodu od okresu ciąży do powrotu do pracy i poza nią Tesco zapewnia kobietom dodatkową opiekę, jakiej potrzebują, aby mogły pogodzić życie zawodowe i rodzinne. Firma zapewnia elastyczne warunki pracy, w tym umowy o pracę w niepełnym wymiarze godzin, dodatkowy dzień wolny w pierwszym dniu szkoły dla osób z pierwszoklasistami, opiekę dzienną i obóz letni dla swoich dzieci, pracę zdalną dla pracowników Centrali lub elastyczny grafik.

- Za pośrednictwem Sieci Kobiet nasze koleżanki mogą podzielić się z nami swoimi doświadczeniami, wątpliwościami i innymi kwestiami, które mają dla nich znaczenie, takimi jak: odżywianie, wychowanie dzieci, zdrowie, macierzyństwo lub zagadnienia prawne. Tam mogą również prosić o poradę czy wsparcie, także w zakresie rozwoju zawodowego. Wiem, co znaczą obawy o to, jak jesteśmy postrzegane, gdy potrzebujemy wyjść trochę wcześniej z powodu choroby dziecka lub sprawy rodzinnej. To tylko jeden z tematów, które chcemy poruszyć podczas regularnych spotkań. Zapraszamy na nie wszystkie koleżanki, ale i kolegów. Twórzmy razem lepsze miejsce pracy – kończy Joanna Lenartowicz.