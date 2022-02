The White Bear Coffee ma dwie nowe kawiarnie

Dodano: 22 lut 2022 11:12

Ostrów Wielkopolski oraz Białystok – to właśnie w tych miastach w lutym tego roku otworzyły się dwa nowe lokale pod szyldem the White Bear Coffee. To kawiarnia franczyzowa oraz kolejny punkt własny sieci.