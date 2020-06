Trendy motoryzacyjne w Magnolia Park

Jaki samochód do miasta? Tego lata na przód wysuwają się kompaktowe SUV-y. Najmodniejsze z nich można zobaczyć na wystawie Moto Summer, która właśnie rozpoczęła się w Magnolia Park. Wśród nich modele takich marek jak Jaguar, Lexus i Suzuki. Są także auta, które można wykorzystać do pracy.

Luksusowe, sportowe, miejskie, a nawet dostawcze. W Magnolia Park zaparkowały letnie modele samochodów wielkich marek: Jaguar, Lexus, Land Rover, Suzuki, Nissan, Toyota i Peugeot. Hasło rozpoczynającej się wystawy to Moto Summer. – Wydarzenie to nie lada gratka nie tylko dla pasjonatów motoryzacji. Obok tych pięknych, lśniących i kolorowych aut nikt nie przejdzie obojętnie – zaprasza Marta Kocik, manager ds. marketingu i PR w Magnolia Park.

– Jeżeli ktoś zamierza tego lata przesiąść się do nowego wozu, u nas ma doskonałą okazję, aby zapoznać się z aktualnymi trendami – dodaje.

Co proponują poszczególne marki? Jaguar przedstawia modele F-Pace i E-Pace. Pierwszy z nich to luksusowy SUV o dynamicznych osiągach, który łączy sportowy styl z codzienną praktycznością. Z kolei E-Pace to pierwszy kompaktowy SUV w stajni Jaguara.

Auto z tego samego segmentu prezentuje także Lexus. Miejski crossover UX został okrzyknięty jednym z najlepszych modeli japońskiej marki. UX to hybryda, która ładuje się w trakcie jazdy. Miejską hybrydę proponuje również Suzuki, wystawiając model Swift Hybrid.

Wśród kompaktowych miejskich SUV-ów nie mogło zabraknąć Range Rovera Evoque, który radzi sobie zarówno na drodze, jak i w terenie. Jest także Peugeot 2008 i trzy nissany: Qashqai, Juke i X-Trail. – Każdy znajdzie tu dla siebie odpowiedni model. Inspiracji nie brakuje – mówi Marta Kocik.

Nie wszystkie z kilkunastu samochodów wjechały do pasażu. Kilka zatrzymało się na placu przed Castoramą – dwa z nich to Toyota Proace i Peugeot Partner, czyli auta dostawcze. To propozycje dla właścicieli i pracowników firm, które przewożą po mieście większe ładunki.

Wystawa samochodów Moto Summer potrwa w Magnolia Park do 6 lipca.