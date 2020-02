Trolle w Galerii Wisła

Wraz z powrotem Trolli rusza wielka rozśpiewana ogólnopolska trasa pn. Trolle: kolorowy tour, której pierwszym przystankiem jest Galeria Wisła.

Wśród atrakcji, które będą czekały na gości Galerii znajdą się m.in.: strefa w której dzieci będą przemieniane w muzyczne supergwiazdy (peruki, kostiumy, makijaże, kolorowanie włosów itp.) i zapraszane na gwiazdorską sesję zdjęciową, muzyczna podróż w pełnym muzyki i smakołyków dwupiętrowym Trollobusie, spotkania z Poppy i Mrukiem, bohaterami komedii „Trolle 2", scena, na której będą śpiewane wielkie przeboje, zabawa: Jakim Trollem jesteś? Uczestnicy warsztatów będą tworzyć kolorowe przypinki z wybraną postacią z filmu „Trolle 2”, strefa z kolorowymi zabawkami Hasbro.

Dodatkowo każdy będzie miał szansę na zdobycie płóciennej torby na zakupy z wizerunkami bohaterów filmu Trolle 2. Aby otrzymać jedną z 300 toreb wystarczy zrobić zakupy za min. 50zł i zgłosić się z paragonem do Punktu Obsługi Promocji. Akcja będzie trwała do godz. 18:00 (lub do momentu wyczerpania zapasu upominków).

„Trolle 2” zadebiutują w kinach 29 maja.