W Galerii Wisła zimowe wyprzedaże zaczynają się przed świętami

– Sezon na wyprzedaże zimowe rozpoczyna się tuż przed świętami Bożego Narodzenia. W Galerii Wisła już w połowie grudnia w wielu sklepach można znaleźć przecenione produkty. – informuje Magdalena Michalska, Marketing Manager Galerii Wisła – Zniżki rosną wraz z upływem czasu, ale trzeba pamiętać, że jednocześnie liczba produktów w promocyjnych cenach się zmniejsza. Warto trzymać rękę na pulsie i na bieżąco odwiedzać sklepy w Galerii, aby zdążyć z zakupami, zanim upatrzone produkty staną się niedostępne.

