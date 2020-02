Walentynkowa akcja w galerii Lublin Plaza

Z okazji walentynek centrum Lublin Plaza organizuje wyjątkową akcję i zachęca do podzielenia się sercem. W galerii pojawi się serduszkowa fotobudka, w której można zrobić zdjęcie, a następnie opublikować je z hasztagiem #lublinplaza. Za każde takie oznaczenie w social mediach 14 lutego Lublin Plaza przekaże 10 zł na zakup gier i pomocy naukowych dla podopiecznych Lubelskiego Szpitala Dziecięcego.

Magia walentynek sprawi, że każdy hasztag #lublinplaza będzie wart 10 zł, a za zebrane pieniądze galeria Lublin Plaza zakupi uczniom i jednocześnie pacjentom Lubelskiego Szpitala Dziecięcego akcesoria i pomoce naukowe. Im więcej osób dołączy do akcji, tym więcej prezentów trafi do dzieci. Wszyscy, którzy wezmą udział w wydarzeniu, otrzymają mały prezent w postaci serduszka z pralinkami Lindt (oferta ważna do wyczerpania zapasów).

Walentynkowe zdjęcia będzie można wykonać na parterze centrum, gdzie powstanie strefa serduszkowej fotobudki. Zostanie ona wyposażona w zabawne akcesoria i maski, a fotografie będzie można na miejscu wydrukować. W fotobudce oprócz zdjęć będzie również dostępna opcja wykonania animacji gif.