Warsaw Trade Tower z niezwykłą wystawą

Wystawa POLSKA Z NIEBA będzie dostępna dla zwiedzających od 5 grudnia przez dwa tygodnie na 35. piętrze wieżowca należącego do Globalworth.

Sala Panorama na 35. piętrze Warsaw Trade Tower będzie gościć Macieja Margasa i Aleksandrę Łogusz już po raz czwarty – ich poprzednie wystawy odwiedziło do tej pory ponad 30 tys. osób. Podczas wydarzenia zaprezentowanych zostanie 26 fotografii w formacie 100x70cm, opisanych w dwóch językach (po polsku i po angielsku), będących subiektywnym wyborem zdjęć znajdujących się w najnowszym albumie. Goście będą też mieli niecodzienną okazję, aby samemu zobaczyć zapierające dech w piersiach widoki na panoramę centrum Warszawy z wysokości 140 m nad ziemią.

- Wystawa POLSKA Z NIEBA jest związana z naszym wieżowcem od samego początku, dlatego cieszymy się, że możemy gościć już czwartą jej edycję. To atrakcja dla naszych najemców, ale też wszytskich miłośników fotografii, ponieważ będzie ona dostępna również dla osób z zewnątrz. Wystawa znakomicie wpisze się w bogaty repertuar wydarzeń, jakie w listopadzie i grudniu organizujemy w WTT - mówi Paweł Słupski, Senior PR & Marketing Manager w Globalworth Poland.

- POLSKA Z NIEBA to fascynująca podniebna podróż, którą chcemy wzbudzić zachwyt nad Polską – od Bałtyku aż po Tatry. Gości naszej wystawy i nabywców albumu chcemy zabrać nad najciekawsze miejsca naszego kraju: piękne parki narodowe, majestatyczne góry, nieoczywiste miasta, malownicze jeziora, czy tajemnicze zamki. To jedyna tak kompleksowa opowieść o Polsce naszych czasów - mówi Maciej Margas, współorganizator wystawy i autor albumu.



- Na wystawie zaprezentujemy niezwykłą kolekcję fotografii lotniczych, prezentujących niepowtarzalne spojrzenie na Polskę. Starannie wyselekcjonowaliśmy miejsca wykonywania zdjęć, szukając tego, co w naszym kraju najpiękniejsze, najciekawsze i najważniejsze. Dzięki perspektywie "z lotu ptaka" pokazujemy miejsca nieoczywiste, a te znane odkrywamy na nowo. Z powietrza łatwiej jest zrozumieć ich historię, skalę, czy genezę. W końcu z góry widać więcej, i z reguły lepiej - mówi Aleksandra Łogusz, współorganizatorka wystawy i autorka albumu

Wystawa będzie też dla wielu odwiedzających okazją, aby osobiście poznać autorów fotografii – Aleksandrę Łogusz i Maciej Margasa – posłuchania o kulisach powstawania niezwykłej kolekcji podczas autorskiego oprowadzania, a także możliwością zakupienia albumu z ich autografami.