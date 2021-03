Wola Park promuje wolontariat

Dlaczego warto zostać wolontariuszem, jak i komu można pomóc, jakie oferty wolontariatu są dostępne na Woli i Bemowie – na te i inne pytania odpowiedzą wolontariusze w ramach Dnia Promocji Wolontariatu. 5 marca przedstawiciele Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo oraz miejskiego projektu „Ochotnicy warszawscy” zapraszają do specjalnie przygotowanego stanowiska w Wola Parku. Akcji, skierowanej do wszystkich, którzy już aktywnie działają lub dopiero myślą o rozpoczęciu wolontariatu, będzie towarzyszyła wyjątkowa wystawa fotograficzna z życia wolontariusza autorstwa Mariana Rynkiewicza.

Odwiedzając stanowisko Dnia Promocji Wolontariatu w Wola Parku, wolontariusze opowiedzą nie tylko o idei wolontariatu, ale przede wszystkim o podejmowanych działaniach. To okazja, aby dowiedzieć się jak zaangażować się w pomoc, jakie są rodzaje pomocy oraz do jakich akcji można się przyłączyć na terenie całej Warszawy.

Wolontariusze pomogą wszystkim chętnym zarejestrować się na stronie internetowej dla warszawskich wolontariuszy www.ochotnicy.waw.pl. Portal działa w ramach projektu, realizowanego we współpracy z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi. Jego celem jest wspieranie i podnoszenie kompetencji wolontariuszy oraz wzmacnianie zaangażowania w wolontariat w Warszawie poprzez promowanie i zwiększanie liczby jego organizatorów.

- Wszyscy zgadzamy się co do tego, jak cenne jest wzajemne wspieranie się. Nawet najdrobniejsza pomoc przynosi wiele dobrego nie tylko dla osoby, której się pomaga. To także satysfakcja dla osoby, która niesie tę pomoc. W naszych działaniach staramy się pomagać w różny sposób. Organizujemy akcje wspierające osoby starsze i osamotnione, a także dzieci i młodzież. Wolontariat to zdecydowanie jeden z najpiękniejszych sposobów wsparcia – powiedziała Katarzyna Olesińska, Community Engagement Leader w Ingka Centres.

Ingka Centres, właściciel Wola Parku, od wielu lat aktywnie angażuje się w życie lokalnych społeczności. Przykładem jest m.in. zeszłoroczna akcja #WSPIERAJMYSIĘ w Święta, podczas której seniorom przekazano tysiąc świątecznych koszyków. Wielkanocne paczki trafiły do mieszkańców Warszawy, Wrocławia, Łodzi, Gdańska oraz Lublina dzięki partnerstwu z Caritas Polska, a także wsparciu rzeczowemu sklepów IKEA. W kolejnej świątecznej kampanii Wola Park przygotował paczki z upominkami, które w grudniu 2020 roku trafiły do 100 seniorów mieszkających w okolicy. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane we współpracy z dwoma klubami seniora prowadzonymi przez Spółdzielnię Mieszkaniową Wola.