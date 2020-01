Zielone Arkady zachęcają do aktywnego spędzenia dwóch tygodni przerwy od szkoły. Od 25 stycznia do 8 lutego na Placu Eventowym powstanie wrotkowisko, na którym każdy będzie mógł oddać się zabawie i postawić pierwsze kroki na wrotkach pod czujnym okiem instruktorów.

Plac Eventowy w Zielonych Arkadach w czasie ferii zamieni się we wrotkowisko. Bezpłatny tor do jazdy na wrotkach wraz z wypożyczalnią niezbędnego sprzętu sportowego (wrotek, kasków, ochraniaczy) będzie do dyspozycji zarówno dzieci, jak i dorosłych przez całe dwa tygodnie zimowej przerwy.

- Zima zazwyczaj kończyła wrotkowe swawole na świeżym powietrzu, ale w tym roku zrobimy jej nie przekór. Pod dachem naszego Centrum przygotowaliśmy atrakcję, która z pewnością umili spędzenie wolnego czasu oraz zachęci do aktywności fizycznej połączonej ze świetną zabawą i integracją. Na wrotowisku do dyspozycji dzieci będą instruktorzy, którzy pomogą stawiać pierwsze kroki na wrotkach, a hostessy zapewnią ciekawą zabawę. Warto spędzić te dwa tygodnie na ośmiu kółkach – zachęca Ewa Krassowska, Dyrektor Zielonych Arkad.

Z toru wrotkarskiego mogą korzystać osoby powyżej 4. roku życia. Dzieci i młodzież do 12 lat mogą jeździć na wrotkach wyłącznie pod opieką rodziców lub opiekunów (którzy mogą wejść na tor bez wrotek). Młodzież w wieku 14-18 lat może jeździć na wrotkach bez opiekuna, lecz jedynie za jego pisemną zgodą.

Wrotkowisko w Zielonych Arkadach będzie czynne na Placu Eventowym w dniach 25 stycznia – 8 lutego w godzinach funkcjonowania centrum. Wstęp oraz wypożyczenie niezbędnego sprzętu są bezpłatne.