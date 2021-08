Wydarzenia online receptą na kryzys w branży eventowej?

Branża eventowa w Polsce odpowiada za 1,5 proc. PKB, a jej wartość wynosi ok. 3 mld zł. Jednak to właśnie ona najmocniej odczuła skutki lockdownów – blisko połowa firm znajduje się w złej kondycji finansowej, z czego 20 proc. w bardzo złej. Jednocześnie rośnie popularność eventów online.

Połowa firm eventowych w Polsce znajduje się w złej kondycji finansowej. Wydarzenia online receptą na kryzys – rekordzista zarobił jednorazowo 57 tys. zł.

W 2021 r. w Polsce za pośrednictwem polskiej platformy ClickMeeting odbyło się jak na razie 10,4 tys. wydarzeń dla ponad 100 uczestników – o 50 proc. więcej, niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Łącznie w 2020 r. Polacy zawiesili działalność 292 firm eventowych, co w porównaniu do roku 2019 stanowi wzrost o ponad 82 proc.

Według danych wywiadowni gospodarczej Dun&Brandstreet w Polsce działa nieco ponad 4,9 tys. firm eventowych, a branża ta jest warta 3 mld zł i odpowiada za 1,5 proc. polskiego PKB. Do tej liczby należy jeszcze dodać blisko 34 tys. firm traktujących organizację spotkań i eventów jako działalność wspomagającą ich główną aktywność. Jednak ten sektor należy również do tych, które najmocniej odczuły negatywne skutki lockdownów.

Połowa firm z branży eventów w złej sytuacji

Łącznie w 2020 r. Polacy zawiesili działalność 292 firm eventowych, co w porównaniu do roku 2019 stanowi wzrost o ponad 82 proc. Również tempo powstawania nowych firm mocno wyhamowało – w ciągu całego 2020 r. rynek ten urósł o zaledwie 7,8 proc. To wyraźny spadek w porównaniu z poprzednimi latami – od 2015 do 2019 r. liczba ta wahała się między 10 a 17 proc. rocznie. Jak na razie rok 2021 również jest bardzo trudny dla branży – tylko do końca kwietnia Polacy zawiesili 85 firm. Dodatkowo blisko połowa działających firm eventowych znajduje się w złej kondycji finansowej, z czego 20 proc. w bardzo złej.

Eventy online receptą na kryzys?

Sposobem na utrzymanie się na rynku i zachowanie ciągłości funkcjonowania było przeniesienie działalności do Internetu. Liczba wydarzeń online organizowanych w Polsce za pośrednictwem polskiej platformy do spotkań i webinarów ClickMeeting w 2020 r. wzrosła aż o 963 proc. Na popularności zyskały płatne webinary – rekordzista zarobił jednorazowo 57 tys. zł.

Mimo poluzowania pandemicznych obostrzeń branża eventowa nie rezygnuje z działalności online. W 2021 r. w Polsce za pośrednictwem ClickMeeting odbyło się jak na razie 10,4 tys. wydarzeń dla ponad 100 uczestników, w tym 116 dla ponad 1000. To blisko 50 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Rekordowe spotkanie zgromadziło ponad 9 tys. osób.