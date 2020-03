Wyspy modowe w Zielonych Arkadach

Niezależnie od wyboru trendów, w Zielonych Arkadach klienci znajdą szeroką ofertę prawie 200 marek modowych

Nowe kolekcje to jednak nie wszystko, co czeka na fashionistów w marcu w bydgoskim centrum handlowym. Obok wysp modowych został przygotowany konkurs, w którym do wygrania będą karty podarunkowe.

- Wiosna to czas na wprowadzenie zmian, także tych wizualnych. Oferujemy w Zielonych Arkadach szeroki przekrój marek, spośród których każdy może znaleźć coś dla siebie. Jestem pewna, że dzięki akcji „Wiosenne Arkady Stylu” nasi klienci znajdą wiele inspiracji, a zgłoszenia konkursowe będą pełne wielkomiejskiego szyku – mówi Ewa Krassowska, dyrektor Zielonych Arkad.

Spośród zgłoszeń zamieszczonych na facebookowym profilu Zielonych Arkad, najlepsze zostaną wybrane przez stylistkę i nagrodzone.

Wyspy modowe oraz akcja „Wiosenne Arkady Stylu” będą trwały w dniach 2-18 marca. Szczegółowy regulamin akcji dostępny na stronie internetowej Zielonych Arkad.