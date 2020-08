Wystawa Andrzeja Mleczki w Bonarce

O dobre samopoczucie klientów Bonarki zadba Andrzej Mleczko. Jego najlepsze rysunki (400 prac) będzie można obejrzeć od 27 sierpnia do 5 września na placu przy InfoPunkcie.

W Bonarce w dniach 27 sierpnia – 5 września pojawi się 400 rysunków Andrzeja Mleczki. Ich tematyka jest bardzo różnorodna. Rysunki poruszają kwestie związane z przyrodą, ekologią, stereotypami i relacjami damsko-męskimi. Pojawi się także cała sekcja z pracami o Krakowie. Wysmakowane poczucie humoru, zabawa skojarzeniami i wnikliwość obserwacji – to główne cechy twórczości Andrzeja Mleczki. Warto przy tym zaznaczyć, że jego prace oprócz tego, że bawią, to jednocześnie skłaniają do refleksji.

– Bonarka od samego początku swojego istnienia wspierała lokalne inicjatywy kulturalne. W ciągu ostatnich lat aktywnie uczestniczyła m.in. w takich projektach, jak: ULICA. Festiwal Teatrów Ulicznych, Summer Jazz Festival Kraków i Cracow Art Week KRAKERS – mówi Katarzyna Kasprzak, Marketing Manager Bonarki. – Pomimo pandemii centrum nie zrezygnowało z kultury. Najlepszym tego dowodem jest zbliżająca się wystawa Andrzeja Mleczki, a także kooperacja z polskimi artystami Raspazjanem i kawazmlekom.

W czasie trwania wystawy klienci Bonarki będą mogli otrzymać designerskie akcesoria (kubki i plakaty) zaprojektowane przez dwójkę utalentowanych artystów – Izę Kachel znaną w sieci jako „kawazmlekom”, oraz Jana Michała Raspazjana.