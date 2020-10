Zenek Martyniuk twarzą kampanii urodzinowej MediaMarkt

Od początku swojej działalności marka postrzegana jest jako bliska wszystkim Polakom, stale wychodząc naprzeciw oczekiwaniom współczesnego konsumenta. Sieć nieustannie zaskakuje przebojowością i poczuciem humoru w swoich kampaniach reklamowych.

MediaMarkt przez cały rok przyciąga użytkowników nowych technologii również szeroką i

atrakcyjną ofertą produktów oraz usług, ale 22. urodziny to znakomita okazja, żeby

szczególnie zadbać o swoich klientów. W spocie telewizyjnym promującym urodzinowe

oferty MediaMarkt, Zenek Martyniuk w rewiowym stylu zachęca do zakupów i życzy klientom

sieci Wszystkiego Najtańszego. W ramach aktualnej akcji promocyjnej za zakupy powyżej

1000 zł, klienci sieci otrzymają 100 zł w formie karty podarunkowej MediaMarkt. Oferta

obowiązuje od 1 do 7 października br. Szczegóły dostępne są na stronie mediamarkt.pl .

Sieć rozpoczęła współpracę z artystą w czerwcu br. kampanią „Lato z Zenkiem w

MediaMarkt”, która biła rekordy popularności w serwisie YouTube.

Fani gwiazdora mogą zdobyć jego autograf podczas spotkań organizowanych w sklepach

MediaMarkt, promujących jego najnowszą płytę „Ja gnam przed siebie.” Ostatnie takie

spotkanie odbyło się 30. września w sklepie sieci w Ostrołęce i przyciągnęło tłumy fanów.