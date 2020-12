Zimowe atrakcje w Wola Parku

Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia Wola Park przygotował dla klientów moc atrakcji. W Parku Ulricha można znaleźć Magiczny Ogród ze świetlnymi iluminacjami i specjalnie przygotowaną bramą wejściową. Na fasadzie Willi Ulricha wyświetlane są świąteczne motywy. Z kolei na placu koło fontanny przed Wola Parkiem zlokalizowana jest strefa zimowa z 17-metrową, błyszczącą choinką i tronem Świętego Mikołaja, na którym każde dziecko może zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie. W każdy przedświąteczny weekend, w tym 19 i 20 grudnia od godz. 13.00 do 17.00 zaplanowane jest także wspólne kolędowanie z aktorami Teatru Katarynka. Na uczestników czekają specjalne upominki. W tym samym czasie wszystkich odwiedzających będzie witał Święty Mikołaj. Zimową aurę w weekendy zapewni śnieg z armatki śnieżnej.

Wewnątrz Wola Parku, w pobliżu sklepu Smyk, na wszystkie dzieci czeka specjalna atrakcja, czyli Poczta Mikołaja. Pracownik przebrany za Elfa pomoże najmłodszym przygotować list, który następnie zostanie wysyłany przy użyciu najnowszej technologii. Po podaniu przez rodzica lub opiekuna adresu e-mail każde dziecko otrzyma spersonalizowaną odpowiedź od Świętego Mikołaja w formie krótkiego filmu. Atrakcja jest dostępna także online i jest całkowicie bezpłatna. Poczta Mikołaja jest dostępna codziennie do 23 grudnia od godz. 12.00 do 20.00.

Kolejna świąteczna strefa została ulokowana na pierwszym piętrze Wola Parku tuż obok sklepów Toys R Us i TK Maxx. Tam również czeka wiele atrakcji dla najmłodszych, są to m.in. strefa zabaw i magiczne drzewo, które opowiada bajki.

– Tegoroczne święta będą inne niż wszystkie poprzednie. Ograniczone są m.in. spotkania w gronie rodzinnym. Mimo wszystko jako Wola Park wierzymy, że mogą one być magiczne. Właśnie dlatego przygotowaliśmy wiele świątecznych i zimowych atrakcji dla dzieci i dorosłych. Wierzymy, że dzięki temu poczują oni świąteczną magię – mówi Kamila Popławska-Bernatowicz, Customer Experience Leader Wola Parku i dodaje – To, co jest dla nas najważniejsze, to zdrowie klientów i pracowników. Dlatego regularnie podkreślamy konieczność zachowania min. 2-metrów odległości względem innych odwiedzających, zakrywania ust i nosa np. za pomocą maski ochronnej lub przyłbicy oraz regularnej dezynfekcji dłoni. Dbając o bezpieczeństwo naszych klientów przy wejściach do Wola Parku, dodatkowo zatrudniony personel przypomina o najważniejszych zasadach. Niezmiennie obowiązują limity klientów mogących jednocześnie przebywać na terenie sklepów, a pracownicy firmy sprzątającej regularnie dezynfekują poszczególne powierzchnie.