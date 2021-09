Zlot foodtrucków w Galerii nad Jeziorem

Trzy dni, kilkanaście wozów z jedzeniem z różnych zakątków świata, chillout i mnóstwo uśmiechu – tak zapowiada się najbliższy weekend w Koninie. W dniach 10-12 września Galeria nad Jeziorem zaprasza wszystkich mieszkańców miasta i okolic na festiwal smaków. Wydarzenie odbędzie się na parkingu, tuż obok galerii.

Wśród wozów, które pojawią się na parkingu nie zabraknie znanych i lubianych: amerykańskich burgerów, frytek belgijskich, lemoniady molekularnej czy kawy. Przystawki, dania główne, napoje, słodkie desery – wybór będzie naprawdę duży. Organizatorzy zapewniają, że nikt nie wyjdzie głodny z tej międzykontynentalnej uczty.

Dotychczas swoją obecność potwierdzili:

• Pan Burger - amerykańskie burgery

• Pan Fryta - frytki belgijskie

• Viva Mexico - tex mex

• Shinsen Ramen

• Czarros - hiszpańskie churrosy

• Pulled Pork - szarpana wieprzowina

• Smaki Puszczy - zapiekanki

• Mr Łasuch - kurczaczki

• Łasuch Cafe - kawa

• Le mini - lemoniada molekularna

• Raz ugryźć proszę - naleśniki

• Piwo

Dodatkowo, specjalnie dla najmłodszych w piątek i sobotę przygotowano dodatkową atrakcję – dmuchany, robotyczny plac zabaw.

- Zlot Foodtrucków jako festiwal smacznego, różnorodnego jedzenia z niemal całego świata to najbardziej popularny festiwal w naszym mieście. Cieszymy się, że możemy być częścią tego wyjątkowego wydarzenia. To nie tylko pyszne jedzenie na świeżym powietrzu, to również miłe chwile spędzone w gronie najbliższych przyjaciół i rodziny, relaks i dobra zabawa. Mamy nadzieję, że nasi Klienci miło spędzą z nami czas, również tym razem – mówi Anna Frydrysiak, Dyrektor Centrum Handlowego Galeria nad Jeziorem.

Smaczne pożegnanie lata w Galerii nad Jeziorem już w najbliższy weekend (w piątek i sobotę w godzinach 11:00 – 21:00 oraz w niedzielę od 11:00 do 20:00).