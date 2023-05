Tylko w I kw. br. Dom Development ruszył z 10 inwestycjami mieszkaniowymi. - Zainteresowanie mieszkaniami nadal wspiera wysoki wskaźnik inflacji, a także ujemne realne stopy procentowe lokat – mówi Jarosław Szanajca, prezes firmy.

Grupa Kapitałowa Dom Development w I kwartale 2023 r. osiągnęła 822 mln zł przychodów ze sprzedaży (+13% r/r) w efekcie przekazania 1350 lokali (+23%).

Dodatkowo Dom Development odnotował 12-proc. wzrost zysku netto, do poziomu 159 mln zł.

W I kwartale br. Grupa sprzedała netto 914 lokali (+21% r/r, ), dzięki czemu ponownie umocniła swoją pozycję rynkową.

Zarząd Grupy rekomenduje rekordową dywidendę z zysku za 2022 r.: 11 zł na akcję.

Grupa Dom Development na koniec I kwartału miała także ponad 2,3 tys. lokali w swojej ofercie – w Warszawie było to 618 lokali (-22% r/r), w Trójmieście 840 (+43% r/r), we Wrocławiu 555 lokali (+45% r/r) oraz 299 w Krakowie (-6% r/r). Wszystkie projekty były realizowane zgodnie z planem i przy satysfakcjonujących marżach.

- Po wymagającym i pełnym wyzwań roku 2022, pewnie wchodzimy w rok 2023. W I kwartale tego roku zwiększyliśmy sprzedaż już o 21 proc. r/r. Szczególnie cieszy nas, znaczne umocnienie pozycji na nowym rynku, czyli w Krakowie, gdzie sprzedaż wzrosła aż o 140% r/r. Tym samym nasze udziały w tym rynku zwiększyły się do 6,4 proc. – mówi Jarosław Szanajca, Prezes Zarządu Dom Development.

Jarosław Szanajca, Prezes Zarządu Dom Development

Analizując rynek nieruchomości całościowo, firma obserwuje globalny wzrost popytu na mieszkania, co m.in. wynika ze złagodzenia przez KNF warunków oceny zdolności kredytowej klientów oraz ustabilizowania poziomu stóp procentowych.

W konsekwencji poprawy nastrojów klienci indywidualni chętniej interesują się zakupem wymarzonego lokum, a wolumen kredytów hipotecznych w minionym kwartale wzrósł do 40% ogółu transakcji w Grupie. To dobrze wróży kolejnym miesiącom roku. Zwłaszcza, że obserwujemy stabilizację kosztów materiałów i usług podwykonawców - komentuje Jarosław Szanajca.

Dom Development ma 10 nowych projektów

W I kwartale br. Dom Development wprowadził do realizacji aż 10 nowych inwestycji z 1 375 lokalami we wszystkich czterech aglomeracjach swojej działalności. Były to m.in. takie projekty jak osiedla Urbino oraz Jagiellońska (Warszawa), Apartamenty Nad Rzeką oraz Osiedle Zielna (Wrocław), Osiedle Lema (Trójmiasto), czy Osiedle Górka Narodowa (Kraków).

Na koniec pierwszego kwartału 2023 r. Dom Development dysponował bankiem ziemi z potencjałem ponad 16 tysięcy lokali do wybudowania.

W kolejnych kwartałach zamierzamy umacniać naszą pozycję rynkowego lidera. Bez wątpienia pomoże nam w tym szeroka i dostosowana do warunków rynkowych oferta, którą dysponujemy. Oceniamy też, że popyt na mieszkania powinien być stosunkowo duży - uważa prezes Dom Development.

- Zainteresowanie mieszkaniami nadal wspiera wysoki wskaźnik inflacji, a także ujemne realne stopy procentowe lokat. To tworzy zachęcające środowisko do inwestowania oszczędności w zakupy nieruchomości. Różnorodność naszej oferty jest atrakcyjna zarówno dla klientów planujących lokować swoje oszczędności w nieruchomości, jak i dla osób poszukujących swojego mieszkania na długie lata. Warto też zaznaczyć, że wskaźnik satysfakcji klienta liczony metodą NPS (Net Promoter Score) od lat utrzymujemy na wysokim poziomie – dodaje Jarosław Szanajca.

Dom Development utrzymuje wysoką rentowność

Dom Development odnotował w I kwartale 2023 r. wysoki poziom przychodów ze sprzedaży (822 mln zł) i zysku netto (159 mln zł).

Posiadamy silny bilans, a nasza bezpieczna sytuacja finansowa wspiera rozwój Grupy i wzrost skali działalności, a także zwiększa naszą elastyczność działania. Na koniec marca 2023 roku, Grupa dysponowała 485 mln zł gotówki, a także posiadała niewykorzystane linie kredytowe o wartości 438 mln zł. Co ważne, nasz gearing jest wciąż ujemny i po I kwartale wynosił -11% – mówi Leszek Stankiewicz, Wiceprezes Zarządu oraz Dyrektor Finansowy Dom Development.

Zarząd Grupy rekomenduje rekordową dywidendę z zysku za 2022 rok, czyli 11 zł na akcję. Łącznie na dywidendę ma być przeznaczona kwota 282,7 mln zł.

