Robyg w okresie od stycznia do września 2022 r. podpisał 1644 umowy deweloperskie i przedwstępne oraz 1464 umowy rezerwacyjne. Spółka przekazała klientom 1171 lokali. Deweloper podtrzymuje cel sprzedażowy na br. na poziomie 2 tys. mieszkań.

Po trzech kwartałach 2022 roku grupa Robyg podpisała 1644 umów deweloperskich i przedwstępnych oraz 1464 umowy rezerwacyjne w Warszawie, Trójmieście, Poznaniu i we Wrocławiu.

Spółka przekazała klientom, a tym samym uznała w przychodach 1171 lokali.

Deweloper podtrzymuje cel sprzedażowy na 2022 rok na poziomie ponad 2 tys. mieszkań i prognozuje poziom 2,4-2,5 tys. na przyszły rok.

Robyg utrzymuje stabilne marże i nie wyklucza wejścia do kolejnych miast.

W 2022 roku grupa Robyg wprowadziła kolejne etapy osiedli w Warszawie: Royal Residence w Wilanowie, Sady Ursynów, Jutrzenki, Praga Piano, Modern City, Rytm Mokotowa oraz Mój Ursus. Także w Trójmieście kolejne etapy osiedli: Wiśniowa Aleja, Wendy, Vista, Szumilas, Porto, Zielony Widok, Moment i Lagom oraz 5 nowych etapów osiedla Robyg Jagodno, Osiedle nad Widawą i osiedle Dożynkowa we Wrocławiu.

- Podtrzymujemy cel sprzedaży ponad 2 tys. mieszkań w tym roku i jesteśmy optymistycznie nastawieni do jego realizacji. W przyszłym roku sprzedaż powinna ustabilizować się na poziomie notowanym w poprzednich latach - czyli ok. 2,4-2,5 tys. mieszkań. Kolejne lata i ewentualny powrót do poziomu sprzedaży z 2021 r., czyli ponad 4 tys. mieszkań, będą zależeć od sytuacji na rynku kredytów hipotecznych - powiedział Eyal Keltsh, wiceprezes zarządu Grupy Robyg.

Eyal Keltsh, wiceprezes zarządu Grupy Robyg

Dodaje, że na początku sierpnia można było zaobserwować bardziej pozytywny trend na rynku.

- Lipiec był trudniejszy, ale w sierpniu klienci - widząc, że ceny mieszkań nie spadają, tak jak niektórzy mogli oczekiwać, wrócili. Ale są to głównie kupujący za gotówkę. Ponadto, wprowadziliśmy do sprzedaży kilka nowych projektów. Analizujemy ceny i marże w każdym z naszych projektów. Obecnie marże są na stabilnym poziomie, dzięki wysokim cenom transakcyjnym. Ponadto, koszty budowy nie wpłynęły na nasze marże w tak dużym stopniu, dlatego spodziewamy się utrzymania ich poziomu w tym roku. Klienci kredytowi na pewno wrócą na rynek, jeśli rząd zdecyduje się na wprowadzenie zmian zwiększających dostępność kredytów. Jeśli nie - mimo wszystko uważam, że z czasem będzie ich przybywać, ale nie na takim poziomie jak w zeszłym roku. Rynek był przegrzany, a popyt bardzo wysoki, bo ludzie chcieli ulokować kapitał w bezpiecznych inwestycjach, takich jak nieruchomości - a jednocześnie koszty finansowania, czyli kredytów, były bardzo niskie - podsumował Eyal Keltsh.

W pierwszym półroczu 2021 roku Grupa Robyg zanotowała przychody ze sprzedaży na poziomie 368,3 zł, zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 119 mln zł, a EBIT 143,5 mln zł.

W pierwszym półroczu 2022 roku grupa podpisała 1241 umów deweloperskich i przedwstępnych oraz 1083 umowy rezerwacyjne w Warszawie, Trójmieście, Poznaniu i Wrocławiu.

Spółka rozpoznała w przychodach 785 lokali.

Szukasz ciekawych ofert inwestycyjnych? Sprawdź PropertyStock.pl