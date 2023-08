Od dnia uruchomienia nowego programu mieszkaniowego złożono już ponad 24 tys. wniosków i podpisano blisko 1 200 umów na kwotę ok. 410 mln zł - poinformował Waldemar Buda. Przy obecnej dynamice MRiT spodziewa się do końca 2023 r. ok. 40 tys. umów.

Złożono ponad 24 tys. wniosków kredytowych w programie "Pierwsze Mieszkanie".

Od 1 lipca 2023 roku podpisano blisko 1 200 umów kredytowych na kwotę ok. 410 mln zł.

Ponad 80 proc. kredytów dotyczy zakupu mieszkań, a ok. 20 proc. domów.

Waldemar Buda

- Mamy 24.262 złożonych wniosków i 1.192 podpisane umowy kredytowe - poinformował minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

Dodał, że dane dotyczą pierwszych 25 dni roboczych obowiązywania programu "Pierwsze Mieszkanie".

Minister rozwoju powiedział, że kwota udzielonych kredytów wynosi ok. 410 mln zł, przy średniej wartości kredytu 343,4 tys. zł.

Prognozowane dopłaty od państwa dla dotychczas udzielonego kredytowania w ramach programu to ok. 159,6 mln zł - w perspektywie całego okresu kredytowania.

Przy tej dynamice składania wniosków - ok tysiąc dziennie - spodziewamy się (w 2023 r. - PAP) ok. 51 tys. wniosków, co może się przełożyć na ok. 40 tys. umów kredytowych. Jeżeli by się skończyło taką grupą, to bardzo dobrze. Oczywiście nie ma żadnych ograniczeń jeżeli chodzi o liczbę beneficjentów w 2023 r. - dodał Buda.

Ponad 80 proc. kredytów dotyczy zakupu mieszkań, a ok. 20 proc. domów. Połowa beneficjentów programu to single, połowa małżeństwa, a 75 proc. kredytobiorców to osoby między 26 a 35 r. życia.

Buda dodał, że w ramach drugiego filaru programu - konta mieszkaniowego z premią na oszczędzanie od państwa - założono 834 konta na łącznie ponad 1,5 mln zł.

1 lipca br. weszła w życie ustawa o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe. Wprowadziła ona program "Pierwsze Mieszkanie", na który składają się system dopłat do kredytu na zakup pierwszego lokum ("bezpieczny kredyt" z dopłatą państwa do rat) i konto mieszkaniowe – program pomocy oszczędzającym.

