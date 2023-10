Dopłaty do czynszu otrzymuje już 7 na 10 najemców Funduszu Mieszkań dla Rozwoju. Od lipca można ubiegać się o ich waloryzację. Z tej możliwości skorzystało już ponad 60 proc. lokatorów.

7 na 10 najemców z dopłatami do czynszu Mieszkanie na Start.

14 inwestycji Funduszu Mieszkań dla Rozwoju (tzw. rynkowa część programu Mieszkanie Plus), jest objętych dopłatami do czynszu.

Średnio najemcy otrzymują dopłatę w wysokości ok. 450 zł.

Osiedla z mieszkaniami na wynajem powstały nie tylko w dużych miastach jak Kraków, Katowice czy Gdynia, ale także w tych mniejszych, gdzie rynek najmu instytucjonalnego wcześniej nie funkcjonował – np. w Dębicy czy Mińsku Mazowieckim. Dopłaty otrzymuje ponad 70 proc. najemców, czyli blisko 2 tysiące rodzin. W Radomiu, Zamościu, Toruniu, Białej Podlaskiej i Świdniku odsetek najemców otrzymujących wsparcie jest najwyższy i wynosi ponad 80 proc. wszystkich zamieszkujących.

Ponad 920 tys. zł miesięcznie

Dzięki waloryzacji dopłat już w październiku do najemców trafiło ponad 920 000 zł. Oznacza to, że łączna kwota miesięcznego wsparcia, dzięki waloryzacji, wzrosła o 40 proc.

Średnio najemcy otrzymują dopłatę w wysokości ok. 450 zł (wzrost o 50 proc.). Miasta, w których średnia dopłata przekracza 500 zł to Katowice, Radom, Świdnik oraz Zamość. Z kolei mieszkańcy osiedla w Gdyni otrzymują co miesiąc średnio ponad 585 zł.

Najwyższa zwaloryzowana dopłata została przyznana w Katowicach i wynosi ponad 1120 zł miesięcznie. Wcześniej dopłata dla tego samego najemcy wynosiła 707 zł. Wzrosła zatem o niemal 60 proc., czyli o ok. 413 zł.

Czynsz niższy nawet o 70 proc.

Czynsze w mieszkaniach Funduszu Mieszkań dla Rozwoju są średnio o 20 proc. niższe niż czynsze oferowane na rynku. Dzięki dopłatom koszt najmu obniża się średnio o 40 proc. Ponad 50 proc. niższe w stosunku do rynku czynsze można zaobserwować w inwestycjach w Białej Podlaskiej (51 proc.), Katowicach (53 proc.), Radomiu (51 proc.). Z kolei w Krakowie czynsz, dzięki dopłatom, jest o 60 proc. niższy od rynkowych stawek wynoszących obecnie ok. 67 zł/mkw. Z kolei w inwestycji przy ul. Anny Szwed-Śniadowskiej średni czynsz po dopłacie wynosi ok. 24 zł/mkw. W Gdyni, gdzie stawka jest niższa o ponad 70 proc., na rynku oferowane są lokale w cenie 62 zł/mkw., a przy ul. Puszczyka, uwzględniając dopłatę jest to ok. 16,60 zł za mkw.

Najem 55 mkw. z dopłatą najtańszy w Gdyni

Przykładowo w Toruniu za najem mieszkania o powierzchni 55 mkw., na rynku komercyjnym, trzeba zapłacić ok. 2 300 zł. Przy ul. Okólnej, w inwestycji zrealizowanej przez PFR Nieruchomości, czynsz najmu za takie mieszkanie wynosi ok. 1 040 zł.

Największą różnicę między czynszem rynkowym, a czynszem na osiedlu PFR Nieruchomości można zaobserwować w Gdyni. Na rynku cena za najem mieszkania o powierzchni 55 mkw. wynosi średnio 3400 zł. Przy ul. Puszczyka cena najmu takiego metrażu uwzględniająca dopłatę to ok. 930 zł.

Spółka PFR Nieruchomości jest odpowiedzialna za rozwój dwóch funduszy oferujących mieszkania w formule najmu instytucjonalnego – Funduszu Sektora Mieszkań na Wynajem i Funduszu Sektora Mieszkań dla Rozwoju i posiada około 7,5 tysiąca mieszkań wybudowanych i w budowie w ponad 40 lokalizacjach w całej Polsce. Są to zarówno inwestycje w największych metropoliach – Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Trójmieście czy Łodzi, a także miastach średnich takich jak Toruń, Radom, Wałbrzych czy Świdnik. Spółka jest częścią Grupy Kapitałowej Polskiego Funduszu Rozwoju wspierającej zrównoważony rozwój kraju poprzez realizację ważnych projektów inwestycyjnych.

Condohotele w całej Polsce. Zobacz najnowsze inwestycje