ACCIONA potwierdza rozwój na nowych rynkach. Kolejnym kierunkiem działań dewelopera jest Trójmiasto. Jeszcze w tym roku ruszy sprzedaż dwóch inwestycji - Kamiennej Grobli w Gdańsku oraz Zbożowej w Gdyni.

ACCIONA wchodzi na trójmiejski rynek.

Jeszcze w tym roku ruszy sprzedaż dwóch inwestycji: Kamiennej Grobli w Gdańsku oraz Zbożowej w Gdyni.

Kamienna Grobla to projekt premium o charakterze mieszkaniowo-komercyjnym,

Zbożowa to inwestycja położona w otulinie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.

Na mapie Trójmiasta powstają właśnie dwie inwestycje firmy ACCIONA. Oba projekty to wynik ekspansji dewelopera, który dotychczas skupiał się wyłącznie na działalności w stolicy. Nowopowstające inwestycje zlokalizowane są w Gdańsku i w Gdyni, a ACCIONA planuje zakup kolejnych gruntów na tym terenie.

- Gdańsk to jedno z najatrakcyjniejszych miast w Polsce, zarówno pod względem biznesowym, jak i turystycznym. Gdynia zaś od lat zajmuje wysokie miejsca w rankingach miast zapewniających wysoki komfort życia. W Trójmieście znajdujemy klientów zarówno wśród osób, które szukają lokum dla potrzeb swoich i swojej rodziny, jak i inwestorów, zainteresowanych lokalami użytkowymi o wysokim standardzie wykończenia. Cieszymy się, że nasze nowe, pozawarszawskie propozycje, odpowiadają na potrzeby obu tych grup - mówi Katarzyna Unold, dyrektorka zarządzająca ACCIONA w Polsce.

Położony nad brzegiem Nowej Motławy, przy ulicy Kamienna Grobla 28/29, w pobliżu Mostu Toruńskiego naprzeciwko Wyspy Spichrzów, kompleks historycznej fabryki, od strony ulicy Jałmużniczej uzupełniony zostanie nowoczesnym budynkiem. W rewitalizowanym zespole powstaną 33 luksusowe apartamenty loftowe oraz 32 nowoczesne lokale typu studio. Inwestycja Kamienna Grobla to szlachetne połączenie historycznych detali architektonicznych z nowoczesnymi, eleganckimi formami. Atrakcyjności dodaje jej niewątpliwie położenie przy bulwarowych schodach, prowadzących wprost nad wodę, bezpośredni widok na Nową Motławę, Most Toruński i Wyspę Spichrzów.

Kamienna Grobla. fot. mat. pras.

Kamienna Grobla zlokalizowana jest w południowo-wschodniej części miasta, w dzielnicy Dolne Miasto przy Opływie Motławy. Jest to więc ścisłe śródmieście Gdańska. 15 minut spacerem – tyle dzieli potencjalnego mieszkańca Kamiennej Grobli od historycznego serca tej nadmorskiej miejscowości. Gdańskie Stare Miasto jest jedną z najbardziej znanych atrakcji turystycznych w Polsce. To tu, niemalże w zasięgu ręki, będziemy w stanie odwiedzić najbardziej uznane atrakcje tego miejsca, tj. ulicę Długą, Gdański Żuraw czy Bazylika Mariacka. Jeszcze bliżej jest na Wyspę Spichrzów, dawny przemysłowy port przekształcony w jedno z najbardziej atrakcyjnych i modnych miejsc w Gdańsku, lubianych zarówno przez gdańszczan, jak i przez turystów.

- Dolne Miasto to wyjątkowa dzielnica na mapie Gdańska. Ten historycznie kluczowy obszar, posiadający ogromny potencjał rozwoju, dziś przeżywa swój renesans. Dzięki kompleksowym działaniom rewitalizacyjnym, jakie przechodzi ta lokalizacja, swoją świetność odzyska między innymi nadrzeczny bulwar. Zmianą ulegną także historyczne bastiony, które oferować będą okolicznym mieszkańcom zarówno przestrzeń rekreacyjną, jak i miejsce spotkań. Oprócz klimatycznych, historycznych lokalizacji, znajdziemy tu także niepowtarzalną naturę, dostęp do terenów wypoczynku i sportu, a także sieci ścieżek rowerowych - komentuje, Katarzyna Unold.

Inwestycja Zbożowa z Gdyni z kolei obejmuje trzy kameralne, zatopione w zieleni budynki, które łącznie mają 173 mieszkania. Osiedle Zbożowa będzie położone w gdyńskiej dzielnicy Chylonia, przy ulicy Zbożowej. Lokalizacja oferuje bezpośredni dostęp do Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i jednocześnie wygodny dojazd do centrum Gdyni i Gdańska. Dojście do stacji SKM Gdynia-Cisowa zajmuje zaledwie 10 minut. Inwestycja to też świetna baza wypadowa ze względu na doskonały wyjazd na półwysep Helski i obwodnicę.

Inwestycja Zbożowa z Gdyni. fot. mat. pras.

- Zbożowa to kameralne osiedle, o niebanalnej architekturze i topografii. Dzięki naturalnym różnicom w poziomie terenu, jeden z budynków położony jest na słonecznym, zielonym wzgórzu, a plac zabaw (z naturalnych materiałów) – w zacisznej, otoczonej drzewami niecce. W jednym z budynków, dzięki spadzistym dachom, ostatnia kondygnacja zyskała unikalny, loftowy styl. Jedną ze ścian w tych mieszkaniach tworzą wyłącznie przeszklenia, więc na niebo i las można patrzeć z własnego fotela.

Dobrze skomunikowany region daje możliwości komfortowego dojazdu do centrum miasta, a bliskość Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego chwilę oddechu od zgiełku i hałasu ulicznego. W ofercie osiedla przy ulicy Zbożowej znajdą się mieszkania, 2, 3 i 4 pokojowe o wielkości od 31,5 do 92 m2. Właśnie rozpoczęliśmy ich sprzedaż - dodaje Katarzyna Unold.

Szukasz ciekawych ofert inwestycyjnych? Sprawdź PropertyStock.pl