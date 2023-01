Agrobex realizuje projekty nie tylko w Poznaniu. Docenia potencjał podmiejskich lokalizacji. Jakie projekty przygotowuje deweloper?

Agrobex realizuje obecnie inwestycje w granicach całej Wielkopolski.

Na początku 2022 roku premierę miała inwestycja Osiedle Olimpijskie w Szamotułach.

Mieszkańcy osiedla będą czerpać korzyści płynące z zamontowania paneli fotowoltaicznych.

Agrobex to poznański deweloper, który przez blisko 35 lat zrealizował już ponad 60 inwestycji mieszkaniowych. Liczba ta sukcesywnie rośnie, a każdy rok to kilka prowadzonych jednocześnie projektów. Obecnie, w podpoznańskim Swarzędzu powstaje Osiedle Cybińska, a w Kleszczewie - Kleszczewo Park.

Na początku 2022 roku premierę miała inwestycja Osiedle Olimpijskie w Szamotułach. Potencjalnym klientom zaprezentowano wówczas lokale z pierwszego budynku etapu I, czyli 50 mieszkań o powierzchni od 32 do 57 mkw. Latem minionego roku spółka wprowadziła do sprzedaży budynek nr 2. Również 50 lokali, ale o powierzchniach od 28 do 80 mkw. Tym samym w budowie jest 100 mieszkań o zróżnicowanych powierzchniach, a wśród nich zarówno kawalerki oraz lokale 2- i 3- i 4-pokojowe. Dla komfortu mieszkańców dostępne będą windy i komórki lokatorskie. Osiedle Olimpijskie to także garaże rodzinne oraz miejsca postojowe przed budynkami. Deweloper zadba również o małą architekturę. Zaprojektowano zieloną przestrzeń spacerową, która ma być miejscem wypoczynku i spotkań mieszkańców. Dla najmłodszych powstanie nowoczesny i bezpieczny plac zabaw.

Ponadto, podobnie jak przy innych projektach dewelopera mieszkańcy osiedla będą czerpać korzyści płynące z zamontowania paneli fotowoltaicznych. Warto wspomnieć, że Agrobex już kilka lat temu jako pierwszy deweloper w Poznaniu zrealizował projekt wspierany energetycznie przez fotowoltaikę.

Ceny mieszkań na osiedlu Olimpijskim rozpoczynają się o 6900 zł brutto za mkw., a zakończenie realizacji pierwszego budynku planowane jest na grudzień 2023 roku. Kwartał później gotowy ma być budynek nr 2.

Osiedle Olimpijskie powstaje przy ulicy Staszica, czyli praktycznie w samym centrum Szamotuł.

- Ulica Sportowa, przy której realizowany jest nasz projekt to de facto szamotulskie centrum sportu. Jest tu praktycznie wszystko by rozpocząć przygodę ze sportem. Kto wie, może wśród naszych mieszkańców, biorąc pod uwagę lokalizację osiedla, pojawi się przyszły olimpijczyk – mówi Lucyna Jarczyńska, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu firmy Agrobex.

Condohotele w całej Polsce. Zobacz najnowsze inwestycje