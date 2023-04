Develia rozpoczęła realizację IV etapu osiedla Aleje Praskie powstającego na Grochowie, na warszawskiej Pradze Południe. W jego ramach wybudowanych zostanie 156 lokali. Termin zakończenia realizacji ustalony został na trzeci kwartał 2024 r.

Ruszyła budowa IV etapu inwestycji Aleje Praskie w Warszawie.

Inwestycję realizuje Develia.

Łącznie osiedle wzbogaci się o kolejne 156 mieszkań.

Funkcję generalnego wykonawcy powierzono firmie TECHBAU Budownictwo.

- Aleje Praskie są jednym z najbardziej popularnych osiedli w naszej ofercie. W I kwartale br. sprzedaliśmy 130 mieszkań. Klienci doceniają bardzo dobrą lokalizację, atrakcyjną infrastrukturę z licznymi udogodnieniami, a także funkcjonalne układy lokali i wysoki standard. Projekt realizowany jest z zastosowaniem najnowszych technologii i w trosce o ochronę środowiska. Potwierdzeniem tego jest certyfikowanie budynków międzynarodowym systemem BREEAM - komentuje Tomasz Kaleta, dyrektor departamentu sprzedaży Develia.

Realizację przedsięwzięcia w ramach usług generalnego wykonawstwa powierzono firmie TECHBAU Budownictwo. Oddanie do użytkowania gotowych mieszkań powstających w ramach IV etapu zaplanowano na 3 kwartał 2024 r.

Za projekt architektoniczny odpowiada pracownia Tremend.

Inwestycja powstaje przy ulicy Podskarbińskiej, na warszawskiej Pradze Południe. Do planowanej stacji metra Mińska będzie zaledwie 500 metrów.

Budowa Alei Praskich została podzielona na kilka etapów. Inwestycja docelowo dostarczy łącznie ponad 1500 mieszkań w niskich, 5-piętrowych budynkach, z dominantą od strony ul. Podskarbińskiej. W ramach rozpoczynanego IV etapu do sprzedaży wprowadzonych zostało 156 lokali.

W ofercie dostępne są mieszkania 1-, 2-, 3- i 4-pokojowe o powierzchniach od 29,87 do 99,68 m kw. Ceny zaczynają się od 11 400 zł za metr. Wszystkie lokale posiadają balkony, tarasy lub ogródki. Miejsca parkingowe w podziemnej hali garażowej mogą zostać dostosowane do zamontowania ładowarek do pojazdów elektrycznych. Na parterze budynków zaplanowano lokale usługowe. Na terenie inwestycji powstaną alejki spacerowe, tężnia solankowa, siłownia plenerowa oraz plac zabaw dla najmłodszych mieszkańców. Centralnym punktem osiedla będzie przestronny, wewnętrzny dziedziniec, a ruch kołowy zostanie ograniczony do minimum.

