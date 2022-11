Alter Investment, jako deweloper gruntowy, łączy projekty z gruntami tworząc szczęśliwe miasto.

Alter Investment to prężnie działający deweloper gruntowy z wieloletnim doświadczeniem w branży.

Nabywa nieruchomości, następnie przygotowuje dla nich projekty zabudowy i sprzedaje wraz z uzyskanym pozwoleniem na budowę.

Projekt przy ulicy Kurpińskiego w Gdańsku stworzono z myślą o szczęśliwych mieszkańcach.

Spółka w 2018 roku zakupiła działkę w gdańskiej dzielnicy Suchanino zabudowaną budynkiem usługowym wzniesionym w latach 70., mającym za sobą lata świetności. Łącząc dotychczasowe doświadczenia oraz obecne trendy, zespół dewelopera zaprojektował budynek z 30 kawalerkami pod wynajem oraz czterema lokalami usługowymi.

Lokale na parterze miały historyczne znaczenie na mapie osiedla, więc nie wyobrażaliśmy sobie, abyśmy mogli to zmienić dla obecnych mieszkańców – mówi Damian Tomasik, twórca Alter Investment.

Większość z kawalerek wyróżniała wysokość, ponad 5,2 m, podczas gdy standardem na rynku jest ok. 2,6 m. Zapewnia to lepszy komfort zamieszkania przyszłym użytkownikom przy niewielkim metrażu. Mimo, że kawalerka to przeważnie jedno pomieszczenie, w tym projekcie postawiono na oddzielenie części dziennej od strefy nocnej, tworząc na 1/3 powierzchni lokalu antresolę, w której umieszczono sypialnię - to wszystko na 28 mkw. Postawiono też na dostęp do światła dziennego. Okna zostały zaprojektowane na wysokość całego pomieszczenia, czyli 5,2 m, dając bardzo dużą ilość światła dziennego w całym lokalu.

mat.pras.

Zieleń priorytetem

Kolejnym ważnym aspektem, na jaki Alter zwróciło uwagę przy tym projekcie, jest dostęp do tak pożądanej dziś zieleni. Z powodu niewielkiej powierzchni gruntu oraz konieczności budowy miejsc parkingowych przynależnych do lokali na parterze, większość działki była już zagospodarowana. Pomysłem, który to rozwiązał, było stworzenie tarasu dachowego, pełnego zieleni, krzewów i miejsc do spędzania czasu. Dało to ponad 400 mkw przeznaczonych tylko dla mieszkańców, gdzie będą mogli spędzać miło czas. Dodatkowym atutem tego rozwiązania jest uzyskany z wysokości dachu widok na Zatokę Gdańską oraz przepiękny Gdańsk.

Przyszły mieszkaniec kluczowy dla Alter Investment

Firma przy każdym projekcie stara się patrzeć przede wszystkim przez pryzmat przyszłego użytkownika, bez względu na skalę inwestycji.

Patrzymy zawsze na użytkownika końcowego projektu, bez znaczenia, czy będzie to jedna osoba, czy tysiące użytkowników w ramach całego osiedla. Tak przygotowane projekty sprzedajemy deweloperom, którzy realizują już budowę. Skrupulatnie analizujemy koszty wykonawstwa danego projektu i posiadamy w zespole wybitnych specjalistów w tej dziedzinie; nie chcemy jednak patrzeć na projekty przez pryzmat tabelek, lecz wartości użytkowych danego projektu – podkreśla Damian Tomasik.

Projekt przy ulicy Kurpińskiego Alter Investment sprzedało w II kwartale 2022 do realizacji przez dewelopera.

