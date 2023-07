Domy, mieszkania, aparthotel, retail park, a nawet strzelnica - Alter Investment przygotowuje kilka nowych inwestycji. Na jakim etapie są prace? Sprawdziliśmy.

Aktualnie w banku ziemi Alter Investment znajduje się kilkanaście działek na różnym etapie projektowania.

Alter Investment to prężnie działający deweloper gruntowy z wieloletnim doświadczeniem w branży.

Gdańska firma nabywa nieruchomości, a następnie przygotowuje dla nich projekty zabudowy i sprzedaje wraz z uzyskanym pozwoleniem na budowę.

Alter Investment zrobił duży krok w realizacji projektu spektakularnej inwestycji hotelowo-wypoczynkowej na Warmii i Mazurach. W ramach projektu, w Olszewniku koło Jezioran powstanie kompleks domów wakacyjnych oraz budynek aparthotelowy.

Mamy za sobą wstępny podział nieruchomości liczącej 5,8 ha, rozpoczęliśmy również prace nad koncepcją zagospodarowania – mówi Damian Tomasik, twórca Alter Investment.

Damian Tomasik, twórca Alter Investment, mat.pras.

– Planujemy 16 działek pod zabudowę jednorodzinną, ponad 2 ha gruntu pod części wspólne oraz ok. 1,4 ha pod zabudowę apartamentową – wylicza.

Olszewnik koło Jezioran - tu powstanie nowa inwestycja Alter Investment. mat.pras.

Część wspólna będzie magnesem, który przyciągnie zarówno inwestorów, jak i turystów. Dostęp do jeziora Ławki umożliwi budowę przystani i pomostów, z kolei z drugiej strony działki powstanie bardzo rozległy teren przeznaczony na różnego rodzaju aktywności sportowo-rekreacyjne dla wszystkich grup wiekowych.

- Boiska sportowe, miejsce na ognisko, plac zabaw – wylicza Damian Tomasik. - Lista jest długa.

Jeśli chodzi o część apartamentową, deweloper wstępnie zaplanował obiekt na około 180 pokoi i prowadzi rozmowy z dużym polskim operatorem zainteresowanym przyszłą obsługą tego etapu inwestycji.

Mieszkania i domy na start

Przygotowanie projektów mieszkaniowych to główny filar działalności trójmiejskiego dewelopera. Alter Investment nabywa nieruchomości, następnie przygotowuje dla nich projekty zabudowy i sprzedaje wraz z uzyskanym pozwoleniem na budowę.

W lutym br. spółka kupiła grunty o powierzchni ponad 5,5 ha, położoną w miejscowości Pomlewo, ok. 30 km od Gdańska. Lokalizacja gwarantuje dobry i szybki dojazd do miasta, ale i do różnego rodzaju miejsc aktywności, w tym pól golfowych i wyciągów narciarskich.

Pomlewo - to tu powstanie nowa inwestycja Alter Investment. mat.pras.

Po wstępnym podziale nieruchomości zaplanowaliśmy pięć działek: jedna o powierzchni 4,5 ha i cztery liczące po 2 tys. mkw. Aktualnie rozpoczynamy etap projektowania domów jednorodzinnych o powierzchni ok. 150 mkw malowniczo wkomponowanych w wyjątkowe zielone otoczenie – mówi Damian Tomasik.

We wstępnej fazie przygotowań są także kolejne trzy działki pod zabudowę jednorodzinną.

Ofertę mieszkaniową Alter Investment wzbogaci wkrótce projekt przy ulicy Jabłoniowej 30 w Gdańsku. W połowie października u.br. spółka uzyskała pozwolenie na budowę siedmiu budynków wielorodzinnych z mieszkaniami o metrażu od 29 do 105 mkw oraz budynku usługowego o powierzchni 106 mkw.

Jabłoniowa 30 w Gdańsku to adres nowych mieszkań od Alter Investment.mat.pras.

Mamy już podpisaną przedwstępną umowę sprzedaży tego projektu – podaje Damian Tomasik.

Alter Investment prowadzi również negocjacje w sprawie sprzedaży projektu na 12 mieszkań przy ul. Kartuskiej w Gdańsku.

Postęp prac widać również na dwóch projektach przy ul. Madalińskiego w Gdańsku.

- W najbliższych dniach będziemy składać wniosek o pozwolenie na budowę na jednej z działek – zapewnia deweloper.

Inwestycja Alter Investment przy ul. Madalińskiego w Gdańsku, mat.pras.

W ramach inwestycji powstanie budynek czterokondygnacyjny wielorodzinny z 23 mieszkaniami o powierzchni od ok. 24 do 50 mkw oraz 30 miejscami postojowymi.

Z oferty będą mogli skorzystać młodzi ludzie oraz osoby, które zdecydują się na finansowanie w ramach programu „Bezpieczny kredyt 2 proc.” – wyjaśnia Damian Tomasik.

Nowy retail park i aparthotel w Gdańsku

Druga działka w tej lokalizacji została zakupiona w marcu br. – Jesteśmy na etapie tworzenia koncepcji zagospodarowania – zdradza twórca Alter Investment.

Wstępne plany zakładają budowę dwukondygnacyjnego obiektu handlowo-usługowego.

Jedno piętro zajmie retail park, drugie – działalność usługowa typu convenience. Aktualnie rozmawiamy z potencjalnymi najemcami i muszę przyznać, że zainteresowanie lokalizacją jest naprawdę duże – mówi Damian Tomasik.

Kolejną inwestycją, nad którą pracuje firma jest projekt rewitalizacji i rozbudowy kamienicy przy ulicy Trakt św. Wojciecha w Gdańsku.

- W obiekcie powstanie około 40 lokali usługowych lub noclegowych. Wybraliśmy już pracownię architektoniczną i wchodzimy w fazę projektowania – mówi twórca Alter Investment.

Firma pracuje również nad nową inwestycją przy ul. Olszyńskiej w Gdańsku, gdzie powstanie duża strzelnica, a także analizuje potencjał działek pod zabudowę magazynową.

