Alter Investment ma obecnie w przygotowaniu siedem projektów o różnej specyfice. - Naszym celem jest przynajmniej podwojenie tej liczby, głównie o grunty pod PRS - zapowiada Damian Tomasik, twórca Alter Investment.

Alter Investment to deweloper gruntowy z wieloletnim doświadczeniem w branży.

Firma kupuje nieruchomości, a następnie przygotowuje projekty zabudowy i sprzedaje wraz z uzyskanym pozwoleniem na budowę.

Alter Investment patrzy na 2023 rok przede wszystkim przez pryzmat zakupów kolejnych gruntów, na których będzie można zrealizować inwestycje w segmencie PRS.

Celujemy w nieruchomości w dobrych lokalizacjach, szczególnie atrakcyjnych dla inwestorów specjalizujących się w takich inwestycjach - mówi Damian Tomasik, twórca Alter Investment.

Jeżeli chodzi o sprzedaż nieruchomości, firma ma podpisane umowy przedwstępne z finalizacją w pierwszym półroczu, a uzyskane środki przeznaczy na zakup następnych gruntów.

Z racji tego, że większość nieruchomości, które posiadamy, zakupiliśmy w ostatnich miesiącach, naszym zadaniem w 2023 będzie przygotowanie ich do uzyskania pozwoleń na budowę i zakładamy, że dla wszystkich osiągniemy ten cel w 2024 - prognozuje Damian Tomasik.

- Niestety, przewlekłość działania urzędów oraz innych podmiotów zaangażowanych w ten proces wydłuża coraz bardziej procedurę uzyskania pozwolenia na budowę - dodaje.

mat. Alter Investment

Jeszcze większy bank ziemi i nowe usługi

Według Alter Investment 2023 rok może stworzyć szansę na zwiększenie banku ziemi, działając na rynku, który zmienił się, zwolnił i zrównoważył.

- Większość gruntów, jakie posiadaliśmy, sprzedaliśmy w 2022 roku, w wyniku czego w 2023 rok weszliśmy przygotowani do dalszego rozwoju, z zapasem zasobów finansowych i na kolejne zakupy gruntów - mówi Damian Tomasik.

Z racji wieloletniego doświadczenia w analizach nieruchomości planujemy również uruchomić usługę analizy gruntów dla deweloperów, pośredników nieruchomości oraz osób fizycznych które chcą ocenić potencjał nieruchomości. Nasz zespół przenalizował kilka tysięcy działek i w wyniku tych działań widzimy potencjał do dostarczenia przede wszystkim wartościowej i realnej analizy - zaznacza twórca Alter Investment.

- Często spotykamy się z analizami które to są wykonane zbyt optymistyczne oraz nie uwzględniają wszystkich czynników jakie powinny. W przypadku takiej analizy rozczarowanie pojawia się zarówno po stronie sprzedającej jak i kupującej. Chcemy uniknąć takich sytuacji w związku z czym potencjał dla naszej usługi jest bardzo duży - wyjaśnia.

mat. Alter Investment

Więcej dla PRS

W 2022 roku firma sprzedała m.in. grunt, na którym powstanie ponad 1,6 tys. lokali w sektorze najmu prywatnego (PRS).

Od kilku lat analizowaliśmy ten rynek i przygotowywaliśmy się do rozwoju naszej działalności w tym właśnie kierunku, mając świadomość zmian społecznych i innych trendów dotyczących specyfiki zaspokajania potrzeb mieszkaniowych - wyjaśnia Damian Tomasik.

- Zmiany te przyspieszyły jako następstwo ubiegłorocznej sytuacji na rynku, co pogłębiło deficyt mieszkań na wynajem. W rezultacie, nasz projekt idealnie wpasował się w tę potrzebę, co doprowadziło do finalizacji sprzedaży na rzecz dewelopera, który zrealizuje budowę - dodaje.

Rynek się zmienia

Przypomnijmy, w 2022 roku dwa główne czynniki mocno wpłynęły na rynek nieruchomości. Po pierwsze, agresja Rosji na Ukrainę, która przyniosła sporą niepewność na rynku, szczególnie dla podmiotów z zagranicy, które wcześniej inwestowały w Polsce.

- Wojna pokazała też, jaki mamy deficyt mieszkań na wynajem, gdyż te dostępne szybko zniknęły z rynku po przyjęciu uchodźców, a koszty najmu znacznie wzrosły - mówi Damian Tomasik. - Gdybyśmy wcześniej zaczęli rozwijać najem instytucjonalny, rynek zachowałby się inaczej.

Drugi czynnik to szybko, z miesiąca na miesiąc, rosnące stopy procentowe, które finalnie doprowadziły do najdroższego kredytu hipotecznego w Europie. To spowodowało, że duża część potencjalnych nabywców, wstrzymała się z zakupem mieszkania do czasu ustabilizowania się sytuacji lub oczekuje obniżki stóp procentowych, aby znów mieć wystarczającą zdolność kredytową.

W konsekwencji, większość zakupów realizowana jest nie w celu zaspokojenia bezpośrednich potrzeb mieszkaniowych, ale w celach inwestycyjnych, z własnych środków, dla zabezpieczenia się przed szalejącą inflacją - przypomina Damian Tomasik.

- Wiele osób, nie mogących pozwolić sobie teraz na zakup w związku z brakiem dostępności kredytu, musiała skorzystać z oferty najmu, którego koszty też są wysokie w związku z nierównowagą popytu i podaży - tłumaczy.

Szukasz ciekawych ofert inwestycyjnych? Sprawdź PropertyStock.pl