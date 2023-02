16 lutego ma być podana opinia rzecznika TSUE w rozprawie dotyczącej prawa banku do wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z kapitału po unieważnieniu umowy kredytowej. Opinia będzie niekonkluzywna lub negatywna dla banków - wynika z ankiety PAP.

Rzecznik Generalny TSUE ma wydać opinię ws. prawa banków do wynagrodzenia z tytułu korzystania z kapitału wypłaconego w ramach umów frankowych.

W opinii analityków decyzja w tej sprawie będzie rozstrzygana przez sądy.

Odpowiedź TSUE będzie miała istotne znaczenie dla przyszłych wyroków i rozkładu kosztów między banki i kredytobiorców, a następnie dalszych tego konsekwencji dla stabilności finansowej.

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej ma rozstrzygnąć, czy bankom należy się wynagrodzenie za kapitał wypłacony w ramach umowy kredytu frankowego, który został unieważniony.

Rynek spodziewa się, że opinia Rzecznika Generalnego TSUE przeniesie odpowiedzialność w tej kwestii na krajowe sądownictwo. Jak podaje PAP, orzeczenie w tej sprawie będzie miało ponadto kluczowe znaczenie dla dalszego przebiegu spraw sądowych pomiędzy bankami a frankowiczami, i będzie miało spory wpływ na sektor bankowy.

PAP Biznes przeprowadził ankiety wśród analityków bankowych w tej sprawie. Z dziewięciu badanych, sześciu respondentów oceniło, że opinia rzecznika nie będzie jednoznaczna, co w konsekwencji spowoduje, że decyzje w tej kwestii będą wydawały sądy. Trzech ekspertów uważa z kolei, że opinia będzie negatywna dla sektora bankowego i rzecznik odmówi bankom prawa do wynagrodzenia za korzystanie kapitału przy unieważnionej umowie frankowej. Co ważne, żaden z ankietowanych analityków nie zakłada, że opinia będzie pozytywna dla sektora bankowego i przyzna bankom prawo do wynagrodzenia za korzystanie kapitału.

PAP informuje, że ekonomiści ING oceniali, że negatywna dla krajowych banków opinia rzecznika TSUE może przełożyć się na pogorszenie się nastawienia inwestorów do polskich aktywów. Z kolei ekonomiści Santander BP są zdania, że negatywna opinia mogłaby odbić się nie tylko na GPW, ale też na kursie złotego.

NBP ocenił, że istotnym źródłem niepewności pozostaje kwestia prawa banków do wynagrodzenia za użyczony kapitał w przypadku rozstrzygnięcia sądu o nieważności umowy. W opinii banku brak takiego prawa powodowałby istotny wzrost kosztów i pogorszenie sytuacji kapitałowej banków. Dodatkowo zdaniem analityków banków, odpowiedź TSUE będzie miała istotne znaczenie dla przyszłych wyroków i rozkładu kosztów między banki i kredytobiorców, a następnie dalszych tego konsekwencji dla stabilności finansowej.

Przewodniczący KNF Jacek Jastrzębski zaznaczył, że opinia TSUE negująca możliwości dochodzenia przez banki wynagrodzenia z tytułu korzystania z kapitału wiązałaby się z jednorazowym kosztem dla banków posiadających portfele kredytów walutowych na poziomie ok. 100 mld zł. W opinii Jastrzębskiego koszty o tej skali w skrajnym przypadku mogłyby prowadzić do załamania sektora bankowego.

Prezes Banku Millennium podał, że niekorzystne dla sektora bankowego rozstrzygnięcie TSUE wymagać będzie jednorazowego zwiększenia rezerw, ale nie powinno to zagrozić sytuacji i planom banku.

Również prezes ING Banku Śląskiego uważał, że negatywny wyrok nie zagroziłby bankowi.

Z kolei zdaniem prezesa mBanku taki wyrok wywoła konieczność zawiązania przez bank dodatkowych rezerw, co może spowodować obniżkę wymogów kapitałowych banku do poziomów poniżej regulacyjnych. Prezes mBanku ocenił, że wyrok TSUE, w którym odmówiłoby się bankowi prawa do wynagrodzenia za użytkowanie kapitału, byłoby "końcem bankowości".

