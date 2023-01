Grupa Antczak rozpoczyna sprzedaż mieszkań premium w apartamentowcu przy ul. Drzymały 17 w Poznaniu. W ramach inwestycji na rynek trafiły 44 lokale.

W willowej dzielnicy Sołacz w Poznaniu, grupa Antczak oferuje do sprzedaży 44 komfortowe apartamenty.

Atutem powstającego obiektu klasy premium obok dogodnej lokalizacji, będzie jakość wykończenia oraz zastosowane energooszczędne i ekologiczne rozwiązania wpływające na komfort użytkowania.

Zakończenie wszystkich prac budowlanych planowane jest pod koniec trzeciego kwartału 2024 roku.

Autorem projektu jest pracownia Modo Architektura.

Realizowany przez Grupę Antczak apartamentowiec usytuowany jest w wyjątkowo atrakcyjnej, willowej części Poznania. Ulica Drzymały leży w bezpośrednim sąsiedztwie trzech parków - Sołackiego, Adama Wodziczki i Cytadeli, które współtworzą jeden z najbardziej atrakcyjnych zielonych obszarów w aglomeracji poznańskiej. Do dyspozycji przyszłych mieszkańców obiektu będzie rozwinięta lokalna infrastruktura edukacyjna, handlowa i komunikacyjna.

W ramach inwestycji powstały atrakcyjnie zaaranżowane części wspólne. fot. mat. pras.

Sam apartamentowiec został plastycznie wkomponowany w willowy, unikatowy charakter dzielnicy Sołacz przez pracownię architektoniczną Modo Architektura, znaną między innymi z wielu prestiżowych nagród otrzymanych za swoje niestandardowe, oryginalne projekty. Bryła budynku bazuje na owalnych, obłych kształtach, nawiązujących do rozwiązań stosowanych w ekskluzywnych projektach architektonicznych z lat 20 i 30-stych ubiegłego stulecia.

Jednocześnie uzyskano maksymalne doświetlenie naturalnym światłem całego budynku i znajdujących się w nim pomieszczeń. Drzymały 17 będzie mieć trzy kondygnacje naziemne i garaż podziemny. W budynku znajdą się 44 zróżnicowane lokale, od 27 mkw., po apartamenty o powierzchni ponad 100 mkw. Na dachu budynku będzie urządzona zielona łąka oraz przestronne tarasy, z których rozciągać się będą widoki na spokojne willowe ulice i parki.

- Taka lokalizacja jest ambitnym wyzwaniem i jednocześnie wspaniałą formą aktywności dla developera. Aby uszanować willowy charakter prestiżowej dzielnicy, połączyliśmy oryginalność projektu z jakością wykonania. Zielona łąka na dachu to odpowiedź na współczesne wyzwania ekologiczne. Z drugiej strony oszczędne ogrzewanie apartamentów w chłodniejszych porach roku zapewni instalacja pomy ciepła. Panele fotowoltaiczne dadzą natomiast tańszy prąd potrzebny do oświetlenia garażu i części wspólnych całego obiektu. Zrównoważone budownictwo, którego jesteśmy propagatorem obliguje nas do praktycznego łączenia ekologii z komfortem użytkowania apartamentów przez przyszłych właścicieli - podkreśla Marcin Antczak, CEO Grupy Antczak.

Niektóre z położonych na ostatnim piętrze apartamentów zostaną wzbogacone o wygodne antresole. Natomiast mieszkania znajdujące się na parterze będą miały swoje przydomowe ogródki. W części garażowej będzie znajdować się także rowerownia oraz komórki lokatorskie. Deweloper oferuje przyszłym użytkownikom możliwość indywidualnej adaptacji mieszkań i wykończenia ich pod klucz zgodnie z preferencjami.

Prace budowlane postępują zgodnie z harmonogramem. W styczniu zakończono wylewanie płyty fundamentowej w części garażowej obiektu. Zakończenie prac budowlanych przewidywane jest na koniec 3 kw. 2024 roku.

Apartamentowiec Drzymały 17 jest już drugą, po kameralnym osiedlu Ziębicka 14 inwestycją developerską realizowaną przez Grupę Antczak w stolicy Wielkopolski.

