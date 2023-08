Zainteresowanie nabywców sektorem second home nie słabnie. Polacy chcą wypoczywać i zarabiać, a apartamenty najchętniej kupują w swoim kraju. Jak dobrze zainwestować we własny apartament wakacyjny?

Zainteresowanie zakupem second home w Polsce nie słabnie.

Polacy myśląc o inwestycji w apartament wakacyjny najczęściej decydują się na nieruchomość w Polsce.

Dobrze zlokalizowane Condohotele zyskują więcej na wartości, niż lokale mieszkalne.

Istotnym elementem second home jest oferta rekreacyjna, a więc możliwości spędzania czasu wolnego.

Lokalizacja przede wszystkim

Jednym z istotnych elementów wyboru apartamentu wakacyjnego i gwarantem jego atrakcyjności jest lokalizacja.

Zamiast obleganych kurortów na Półwyspie Helskim, do których co roku prowadzą kilkugodzinne korki, lepiej rozważyć inwestycje w województwie zachodniopomorskim, gdzie oprócz nowo otwartego dogodniejszego dojazdu do Świnoujścia i okolicznych miejscowości, mamy większy napływ zamożnego turysty z Niemiec.

Nieruchomości są inwestycją długoterminową, dlatego warto brać po uwagę, że dobry obiekt w ciekawej, całorocznej miejscowości (czyli takiej, w której hotele cieszą się obłożeniem także poza sezonem wysokim) z dobrą infrastrukturą usługową i dojazdem ma ograniczoną podaż - dlatego ich wartość z upływem czasu zwykle rośnie.

Ponadto nieruchomości luksusowe znajdują nabywcę w segmencie klienta premium, który jest odporny na wahania gospodarki, zatem taka inwestycja jest bezpieczniejsza. Podaż lokali w małych miejscowościach z ubogą infrastrukturą, zlokalizowanych kilometr lub więcej od morza jest dużo większa, ale czy te nieruchomości mają podobną rentowność, jak z segmentu premium?

Condohotele wysokiej klasy, zarządzane przez renomowanych operatorów, dobrze zlokalizowane, dotychczas zyskiwały na wartości więcej, niż zwykłe lokale mieszkalne.

Wybór dewelopera i sposób finansowania

Tak jak sprawdzamy dewelopera w przypadku zakupu „zwykłego” mieszkania, tak samo warto sprawdzić go, gdy wybieramy apartament wakacyjny. Zatem – czy jest to pierwsza czy kolejna już realizacja inwestora i czy deweloper ma doświadczenie w realizacji tego typu obiektów - wiadomo, że im dłużej funkcjonuje on na rynku, tym lepiej dla nabywcy.

Warto też sprawdzić, jak finansowana jest inwestycja - czy są to środki własne dewelopera, środki klientów, czy może deweloper posiłkuje się kredytem. Ostatnie rozwiązanie jest zwykle najbezpieczniejszą formą dla kupujących. Banki zwykle podchodzą restrykcyjnie do finansowania projektów, więc ich akceptacja oznacza, że inwestycja uznana została za optymalne zabezpieczenie hipoteczne.

Rozpoznawalność obiektu ma znaczenie, także dla turysty zagranicznego

Wysoki wskaźnik średniego obłożenia oraz wysoka średnia cena za pokój, rozpoznawalność miejscowości (Świnoujście, Międzyzdroje) wśród klientów zza granicy czy rozpoznawalność obiektu - to czynniki, jakie należy uwzględnić przy wyborze inwestycji. Gość z Niemiec, który przyjeżdża w celach zdrowotnych, korzystając z częściowej refundacji kosztów, płaci jednocześnie więcej od gościa z Polski. W Bel Mare & Aqua Resort w Międzyzdrojach, gdzie turysta niemiecki stanowi znaczny procentgości, a prognozowane obłożenie hotelu na lipiec i sierpień 2023 wynosi 87 proc.

Wzrost zainteresowania polskim wybrzeżem wśród turystów niemieckich dostrzegają tamtejsze media (np. DieWelt), a cena przestała być jedynym atutem wypoczynku w Polsce. Niemcy czy Czesi doceniają piękno polskich plaż, nowoczesną infrastrukturę i szytą na miarę ofertę. Według organizacji badawczej Urlaubund Reisen, w ubiegłym roku wakacje w Polsce spędziło ponad 2,7 mln Niemców.

Bogata oferta kusi

Kolejnym istotnym elementem second home jest właśnie oferta rekreacyjna, a więc możliwości spędzania czasu wolnego.

Całoroczne obłożenie w polskich kurortach mają jedynie dobrze zarządzane hotele z dużym zapleczem usługowym typu strefy SPA, baseny, restauracje.

Ważne by kupujący lokale inwestycyjne uwzględnili ten aspekt w swoich obliczeniach zysków. Z punktu widzenia gościa hotelowego fakt, że hotel posiada basen, Spa czy restauracje, a przede wszystkim atrakcje dla dzieci w razie niepogody - co jest istotne nad polskim morzem - to spory atut. Gość jest w stanie więcej zapłacić za pobyt w takim obiekcie, a także chętniej odwiedza go poza sezonem.

W przypadku zakupu second home w celach inwestycyjnych duży kurort to kolejna zaleta - jest tam rozwinięty rynek firm zarządzających najmem. W największych kurortach działa kilku dużych operatorów (często są to firmy ogólnopolskie) i mniejsze firmy obsługujące wynajem mieszkań na doby.

Te wszystkie czynniki sprawiają, że rośnie zainteresowanie apartamentami wakacyjnymi, nie tylko jako wybór miejsca wypoczynku, ale także jako forma inwestycji.

