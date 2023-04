Jeszcze w tym roku zakończy się realizacja inwestycji Apartamenty Bergera. W pełnej atutów lokalizacji na poznańskiej Wildzie powstaną 134 mieszkania o zróżnicowanych powierzchniach, w tym lokale z przestronnymi tarasami.

Koniec budowy osiedla Apartamenty Bergera zapowiadany jest na koniec 2023 roku.

Powstanie 7 - kondygnacyjny budynek składający się z 2 segmentów, na 134 mieszkania.

Ceny mieszkań rozpoczynają się od 10.500 złotych brutto za mkw.

EBF Development we wrześniu 2021 roku wprowadził do oferty projekt Apartamenty Bergera. Będzie on gotowy już pod koniec bieżącego roku. Na Wildzie, przy ulicy Gothilfa Bergera, w drugiej linii zabudowy, powstanie 7 - kondygnacyjny budynek składający się z 2 segmentów. Apartamenty Bergera będą liczyć 134 mieszkania i apartamenty o powierzchni od 33 do 131 mkw. Powstaną zarówno kawalerki jak i lokale -2, -3, -4 i -5 pokojowe. W mieszkaniach na parterze pojawią się ogródki, a w pozostałych – balkony lub loggie. Dopełnieniem oferowanych mieszkań będą charakterystyczne dla architektury projektu przestronne tarasy o powierzchni nawet do 126 mkw. Nie zabraknie także dużych, panoramicznych przeszkleń.

fot. mat. pras.

Komfort zapewnią cichobieżne windy, komórki lokatorskie oraz również 2 hale garażowe, gdzie znajdzie się 155 miejsc postojowych. Ich liczbę uzupełni parking naziemny z 5 miejscami, w tym 3 dla osób z niepełnosprawnościami.

Ceny rozpoczynają się od 10.500 złotych brutto za mkw.

Finisz prac budowlanych już coraz bliżej. Kończymy montaż stolarki okiennej, instalacji elektrycznej i sanitarnej. Przystąpiliśmy do prac elewacyjnych - informuje Agata Nowaczyk, specjalista z biura sprzedaży EBF Development.

Warto dodać, że większość mieszkań projektu spełnia warunki kwotowe dla mającego obwiązywać od lipca rządowego programu Pierwsze Mieszkanie.

- Bliski termin ukończenia inwestycji oraz oferta cenowa dostępnych mieszkań powoduje, że mamy już sporo zapytań związanych z programem. Proponujemy takim klientom rezerwację lokalu w kwocie 10 tys. złotych, a z terminem na uzyskanie kredytu do końca września bieżącego roku. W tym okresie gwarantujemy niezmienność ceny mieszkania - dodaje Agata Nowaczyk.

fot. mat. pras.

Osiedle powstaje na poznańskiej Wildzie. Nie brakuje tu skwerów, parków i zieleni miejskiej. Najbliższe otoczenie to również pełen warzyw i owoców rynek, popularne kawiarnie i restauracje czy punkty handlowo – usługowe. W pobliżu funkcjonują także placówki dydaktyczne i zdrowotne oraz obiekty sportowe i kulturalne. Wilda jest idealnie skomunikowana nie tylko z centrum, ale też pozostałymi dzielnicami Poznania. Komunikacja miejska pozwala na dotarcie w każdy zakątek Poznania.

Condohotele w całej Polsce. Zobacz najnowsze inwestycje