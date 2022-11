Wydma&Las będzie nowoczesnym kompleksem turystycznym z apartamentami na wynajem. Inwestycja Euro Stylu powstaje w Jastarni.

Na półwyspie Helskim, w spokojnej części Jastarni, w bezpośrednim sąsiedztwie sosnowego lasu oraz bałtyckiej plaży i wód Zatoki Puckiej, powstaje inwestycja Wydma&Las.

Będzie to nowoczesny kompleks turystyczny z apartamentami na wynajem - idealne miejsce do wypoczynku w otoczeniu natury.

Inwestorzy już docenili produkt stworzony przez Euro Styl – ze 119 apartamentów w ofercie sprzedaży pozostało już tylko 15 lokali.

Półwysep Helski przyciąga nie tylko turystów, ale też inwestorów poszukujących ciekawych produktów. Dlatego Euro Styl z Grupy Dom Development realizuje w Jastarni inwestycję o nazwie Las, która razem z wcześniej zapoczątkowaną, Wydmą, stworzą nowoczesny kompleks turystyczny.

Inwestycja Las jest pod wieloma względami wyjątkowa. Półwysep Helski ma naturalnie ograniczony zasób gruntów. Możliwości nabycia nowoczesnego apartamentu w Jastarni, zatopionego w sosnowym lesie, 200 metrów od otwartego morza, to coś absolutnie wyjątkowego na rynku. Zadbaliśmy o architekturę, detale, wykończenie, infrastrukturę towarzyszącą, ale też o ekologiczne i energooszczędne rozwiązania – mówi Magdalena Reńska, dyrektor zarządzająca i członek zarządu w spółce Euro Styl.

Apartamenty Wydma&Las w Jastarni, mat. pras.

Wydma i Las na celowniku inwestorów

Wydma&Las, choć powstają niezależnie, wspólnie, wraz z przynależnym do nich terenem rekreacyjnym stworzą nowoczesny kompleks turystyczny o funkcji hotelowej ze 119 apartamentami serwisowanymi.

Pierwszy etap inwestycji (Wydma) został sprzedany w błyskawicznym tempie. Większość klientów (ponad 70%) to osoby z woj. mazowieckiego, przede wszystkim z Warszawy.

Apartamenty Wydma&Las w Jastarni, mat. pras.

Las będą tworzyć trzy kameralne budynki z apartamentami o powierzchniach od 30 do 108 m kw., ze znaczącymi połaciami terenów utrzymanych w naturalnym stylu, przynależnych do parterowych apartamentów oraz tarasami, balkonami lub loggiami na piętrach. W dwóch 3-piętrowych zaprojektowano 59 lokali, a w trzecim, 1-piętrowym, jeden, o powierzchni 108 mkw.

Las również cieszy się dużym zainteresowaniem – w sprzedaży pozostało już tylko 17 lokali , co świadczy o ogromnej atrakcyjności tego miejsca, jak i samego produktu inwestycyjnego stworzonego przez Euro Styl.

Apartamenty Wydma&Las w Jastarni, mat. pras.

Wtopiona w naturę i ekologiczna

Inwestycja Wydma&Las powstała w miejscu dawnego ośrodka wczasowego - teren został na nowo zagospodarowany przy minimalnej ingerencji w zasoby naturalne działki i jej otoczenia. Zastosowano w niej wiele ekologicznych rozwiązań. Pompy ciepła służące ogrzewaniu i schładzaniu, zasilać będą panele fotowoltaiczne, które dodatkowo zapewnią energię częściom wspólnym, w tym recepcji oraz terenom rekreacyjnym.

Aby zachować naturalne ukształtowanie terenu i charakter wydmy, która właśnie na inwestycji zaczyna swój półwyspowy bieg, zaprojektowano systemy małej retencji w postaci ogrodów deszczowych. Celowo wykorzystana zostanie zieleń endemiczna, typowa dla tego terenu. W projekcie zminimalizowano tereny utwardzone, skupiając się na zachowaniu tych naturalnych, wykorzystując ukształtowane już ścieżki i szlaki wiodące przez las w kierunku wody.

Apartamenty Wydma&Las w Jastarni, mat. pras.

Apartamenty parterowe w większości posiadają duże ogrody, częściowo tylko zagospodarowane, przechodzące w naturalną, otwartą przestrzeń leśną. W inwestycji zaprojektowano duże, piękne przeszklenia, aby w maksymalny sposób wykorzystywać światło dzienne. Cofnięte loggie czy zielone dachy zminimalizują nagrzewanie się najwyższych kondygnacji w okresie letnim. Z kolei nowoczesne technologie i urządzenia budynkowe umożliwiają efektywne sterowanie temperaturą i dostosowanie do sezonowego charakteru użytkowania, minimalizując w ten sposób zużycie energii elektrycznej.

Wydma&Las dzięki zastosowanym rozwiązaniom technicznym i technologicznym, pozwala na wyciszenie systemów poza wysokim sezonem, co właścicielom przyniesie oszczędności w zakresie kosztów eksploatacyjnych. Zastosowaliśmy też wysoki i trwały standard wykończenia części wspólnych i apartamentów, co jest ważne z perspektywy intensywnego najmu turystycznego – dodaje Magdalena Reńska.

Osobny budynek działającej sezonowo recepcji zapewni gościom codzienną obsługę i komfort, zaś na przylegającym do niej tarasie wypoczynkowym będzie można zrelaksować się przy filiżance kawy z coffee pointu w recepcji. Dostęp do apartamentów zapewni dedykowana aplikacja w telefonie, pozwalająca na zdalne sterowanie systemowym zamkiem elektronicznym, tak, by minimalizować korzystanie z recepcji – zapewni to niezależność i samowystarczalność.

