Archicom rozpoczyna proces budowy księgi popytu w trybie subskrypcji prywatnej nowo emitowanych akcji serii D i E i sprzedaży istniejących akcji spółki - poinformował Archicom w komunikacie.

Archicom rozpoczął proces budowy księgi popytu na akcje spółki serii D i E.

Deweloper rozpoczął sprzedaż istniejących akcji spółki.

Celem emisji akcji nowej emisji jest zapewnienie jej możliwości pozyskania dodatkowego finansowania.

Arichcom podał, że podpisał umowę plasowania akcji spółki w związku z ofertą i sprzedażą do 6.107.432 akcji (stanowiących 12,59 proc. kapitału zakładowego oraz 11,16 proc. ogólnej liczby głosów na WZ przed emisją akcji serii D i E) oraz ofertą do 3.892.568 nowo emitowanych akcji serii D spółki lub do 6.107.432 nowo emitowanych akcji imiennych serii E.

W ramach oferty uprawnieni inwestorzy mogą nabyć nie więcej niż 10.000.000 akcji spółki, tj. nie więcej niż 3.892.568 akcji serii D oraz nie więcej niż 6.107.432 akcji sprzedawanych, natomiast nie więcej niż 6.107.432 akcji serii E zostanie zaoferowanych wyłącznie Echo lub podmiotom zależnym Echo wskazanym przez zarząd Echo.

Echo posiada obecnie bezpośrednio i pośrednio 90,51 proc. w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Archicomu.

Spółka informowała wcześniej, że celem emisji akcji nowej emisji jest zapewnienie jej możliwości pozyskania dodatkowego finansowania, w szczególności do wykorzystywania nadarzających się możliwości inwestycyjnych, takich jak większe zakupy gruntów, w tym w związku z ekspansją geograficzną, a także kontynuacja strategii rozwoju oraz wzrostu skali biznesu

