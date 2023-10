Od kwietnia przy ulicy Blizanowickiej powstają dwa budynki z parkingami podziemnymi, klubem mieszkańca z wyposażoną strefą do ćwiczeń oraz pełną infrastrukturą.

To jednak nie jest ostatnie słowo Archicomu, który zaplanował jeszcze jeden budynek będący jednocześnie finalnym etapem całego wrocławskiego projektu. Powstaną w nim mieszkania od kawalerek z metrażem 27 mkw. aż po przestrzenie z pięcioma pokojami i powierzchnią sięgającą 85 mkw. Charakteryzują się one wzorowymi proporcjami pomieszczeń, dużą ilością światła i elastycznością aranżacji.

Mieszkania na najwyższej kondygnacji osiągną wysokość 2,75 metra natomiast te ulokowane na parterze zaoferują dodatkową przestrzeń w postaci przydomowych ogródków i tarasów. Ich mieszkańcy będą mieli także do dyspozycji rolety zewnętrzne. Balkony na wyższych kondygnacjach staną się przedłużeniem salonu z przyjemnym widokiem.

Kompaktowe układy pomieszczeń dodatkowo wpiszą się w założenia programu Bezpieczny Kredyt 2%. Codzienną wygodę zapewnią komórki lokatorskie, miejsca postojowe w garażu i dodatkowe stanowiska naziemne, także dla gości odwiedzających mieszkańców. Ponadto na terenie budynku przewidziano jeden lokal handlowo-usługowy.

Deweloper wyposaży wszystkie mieszkania w rozwiązania Archicom Smart. Nabywcy kawalerek skorzystają z centrali smart, sterowania oświetleniem w salonie oraz czujnika zalania. Właściciele mieszkań 2-pokojowych otrzymają dodatkowo możliwość sterowania ogrzewaniem w salonie, a kupujący lokale z trzema pokojami skorzystają ponadto z czujnika dymu. Przy zakupie 4-pokojowego lokalu paleta usług rozrasta się o sterowanie głosem, a 5-pokojowego - o inteligentny zamek. Archicom Smart jest rozwiązaniem elastycznym i otwartym, co oznacza, że pakiet startowy może być swobodnie rozbudowywany i jest kompatybilny z urządzeniami smart innych producentów.

Bezpieczeństwo i komfort – to główne oczekiwania wobec własnego M. Z tego powodu dostrzegamy potrzebę dostarczania klientom rozwiązań, które dają poczucie, że nawet będąc daleko od mieszkania mamy pełną kontrolę nad tym co się w nim dzieje. Z pomocą przychodzi więc technologia. Rozwiązania smart świetnie sprawdziły się w projektach naszej Grupy w innych miastach dlatego teraz implementujemy je także na osiedlach we Wrocławiu - informuje Dawid Wrona, dyrektor zarządzający ds. sprzedaży i marketingu w Archicom.