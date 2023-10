Archicom wprowadza do sprzedaży ostatni etap inwestycji, która od lat cieszy się dużym zainteresowaniem wśród wrocławian. W finalnej fazie Awipolis czyli osiedla budowanego na zielonym Oporowie można kupić 56 mieszkań.

Oporów to jedna z ulubionych dzielnic wrocławian. Bliskość zieleni, willowe sąsiedztwo i kameralna atmosfera tworzą przyjazne miejsce do zamieszkania. W sercu tego miejsca – u zbiegu ulic Awicenny, Chachaja i Jordanowskiej – Archicom realizuje projekt Awipolis hołdujący koncepcji miast 15-minutowych.

W ostatniej fazie przedsięwzięcia powstanie budynek, w którym zaplanowano 56 mieszkań o powierzchniach od 42 do 86 mkw. Każde z nich będzie posiadać dodatkową przestrzeń w postaci balkonu lub tarasu. Funkcjonalne układy pozwolą w pełni wykorzystać każdy metr kwadratowy nowego mieszkania, a na najwyższym piętrze powstaną lokale, w których maksymalna wysokość osiągnie nawet 4,5 metra.

Dbamy o najdrobniejszy szczegół, który może decydować o komforcie życia na osiedlu. Z tego powodu wykorzystujemy zachwalane przez mieszkańców poprzednich etapów przemyślane układy budynków gwarantujące optymalne doświetlenie. Ponadto zapewniamy lokatorom dostęp do zieleni, przestrzeni wypoczynkowej oraz rekreacyjnej. Tego wszystkiego nie brakuje na terenie Awipolis, a ostatni etap projektu potwierdzi, a nawet jeszcze bardziej uwypukli, wszelkie atuty życia na terenie zielonego Oporowa - zapowiada Waldemar Olbryk, prezes zarządu w Archicom.

Na osiedlu powstanie Klub Mieszkańca

Klub Mieszkańca powstanie w ramach ostatniego etapu inwestycji na Oporowie. Oprócz kuchni i łazienki będzie się składał z dwóch części: strefy relaksu z projektorem, komfortowymi kanapami i drewnianymi zabawkami dla najmłodszych oraz drugą - strefą ciszy - przeznaczoną do pracy lub nauki.

Znajdą się w niej wygodne krzesła i regulowane biurka łatwe do przesuwania i dowolnej aranżacji. Do mieszkań i podziemnego garażu dowiozą cichobieżne windy, a do dyspozycji lokatorów przewidziano także komórki lokatorskie, rowerownię i wózkownię.

Klub mieszkańca. fot. mat. pras.

Inteligentna technologia podnosi komfort życia

Deweloper wyposaży wszystkie mieszkania w rozwiązania Archicom Smart. Nabywcy mieszkań 2-pokojowych otrzymają możliwość użytkowania centrali systemu Fibaro, włącznika oświetlenia w salonie, czujnika zalania oraz głowicy sterowania temperaturą grzejnika. Mieszkańcy lokali z 3 pokojami skorzystają ponadto z czujnika dymu.

W przypadku użytkowników przestrzeni 4-pokojowych paleta usług smart home Fibaro rozrasta się o urządzenie do sterowania głosowego całym systemem, a 5-pokojowego - o elektroniczny zamek drzwi wejściowych. Archicom Smart jest rozwiązaniem elastycznym i otwartym, co oznacza, że pakiet startowy może być swobodnie rozbudowywany i jest kompatybilny z inteligentnymi urządzeniami innych producentów.

Ostatnia faza Awipolis to również pakiet rozwiązań Blue Bolt. Dzięki temu będzie można poruszać się po terenie sterując za pomocą aplikacji otwieraniem szlabanów wjazdowych i bram garażowych, dostępem do Klubu Mieszkańca, zbliżeniowym odblokowywaniem zamka w drzwiach wejściowych do klatki i przywołaniem windy zawożącej na docelowe piętro.

