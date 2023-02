Area Development rozpoczął realizację pierwszej nadmorskiej inwestycji. Projekt Morzlive, powstaje w Ustroniu Morskim. W ramach pierwszego etapu wybudowanych zostanie 89 apartamentów. Lokale zostaną oddane do użytku w czerwcu 2024 roku.

Area Development startuje z budową inwestycji w Ustroniu Morskim.

W ramach pierwszego etapu osiedla Morzlive powstanie 89 apartamentów.

Koniec budowy mieszkań zapowiadana jest na czerwiec 2024 roku.

Area Development to deweloper działający na poznańskim rynku deweloperskim. W tym mieście zrealizował inwestycję Nowy Strzeszyn oraz osiedle domów Murawa 2. Aktualnie spółka zapowiada budowę osiedla Morzlive w Ustroniu Morskim.

- Do tej pory realizowaliśmy inwestycje wyłącznie na terenie Poznania. Priorytetem był dla nas wybór najlepszej do zamieszkania lokalizacji, oryginalne rozwiązania projektowe, a także wysoki standard realizacji. Ta strategia została doceniona. Duża popularność oferowanych przez Area Development nieruchomości skłania nas do poszerzania oferty o kolejne projekty - tym razem także poza Wielkopolską. Morzlive to inwestycja, która powstanie w spokojnej części Ustronia Morskiego, w sąsiedztwie obszaru Natura 2000 i zaledwie 100 m od plaży Bałtyku. W nowoczesnej bryle budynku zaplanowaliśmy wiele udogodnień oraz strefę rekreacyjną dla wypoczywających tu w przyszłości osób - mówi Filip Kasprowicz, wiceprezes zarządu Area Development.

Dodaje, że Polacy coraz chętniej inwestują nad morzem, kupując nieruchomości pod wynajem lub na własne cele wypoczynkowe. Projekt ten stanowi więc odpowiedź na potrzeby dotychczasowych klientów firmy, budujących portfel nieruchomości inwestycyjnych, ale również wielu tych, którzy marzyli o drugim domu nad morzem.

W projekcie przewidziano wiele udogodnień dla przyszłych wynajmujących. fot. mat. pras.

Z naciskiem na komfort klienta

W projekcie przewidziano wiele udogodnień dla przyszłych wynajmujących. Znajdziemy tu przestronne lobby przy wejściu głównym wraz z recepcją, system bezobsługowej wymiany kluczy, czy możliwość skorzystania z usług operatora wynajmu.

Morzlive powstaje przy ul. Granicznej, 100 m od plaży i niecały kilometr od centrum Ustronia Morskiego, do którego będzie można przejść nadmorską promenadą. Pierwszy etap projektu zakłada realizację czterokondygnacyjnego budynku z 89 mieszkaniami, 2 lokalami usługowymi i podziemną halą garażową. W ofercie dostępne są układy od 26 do 71 mkw., w tym kawalerki, studia z antresolą oraz wygodne dwupokojowe lokale. Dwa największe apartamenty na ostatnim piętrze będą posiadały około 40 metrowe, prywatne tarasy. Dla pozostałych lokali zaprojektowano balkony lub na parterze - ogródki. Wszystkie apartamenty będą klimatyzowane i wyposażone w pakiet bezpieczeństwa systemu inteligentnego domu.

W pierwszym etapie na dziedzińcu powstanie plac zabaw dla dzieci oraz stół do tenisa stołowego. fot. mat. pras.

Deweloper przewidział również możliwość wykończenia lokali pod klucz w formie indywidualnie dostosowanych do klienta rozwiązań, bądź też dopasowanych do konkretnych mieszkań gotowych projektów wykończenia. Warto zaznaczyć, że w budynku znajdą się komórki lokatorskie, przestronna rowerownia, a na zewnątrz miejsce do rekreacji. W pierwszym etapie na dziedzińcu powstanie plac zabaw dla dzieci oraz stół do tenisa stołowego. Kolejne etapy zakładają budowę zewnętrznego basenu, boiska do gry w piłkę plażową oraz klubu malucha. Dla komfortu i bezpieczeństwa wypoczywających inwestycja będzie monitorowana.

