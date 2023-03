Atal w 2023 r. chce utrzymać poziom sprzedaży podobny do ubiegłego roku, kiedy to sprzedaż wyniosła ponad 2 tys. lokali - mówili przedstawiciele spółki podczas konferencji. Ocenili, że w marcu sprzedaż jest na poziomie średniej poprzedniego roku.

Atal w 2023 roku planuje zakończyć i oddać do użytkowania 2 756 mieszkań.

Na dotychczas posiadanych gruntach, będzie mógł zrealizować w latach 2023-2028 około 83 projekty mieszkaniowe.

W 2022 roku grupa Atal miała 1,66 mld zł przychodów.

W trakcie wideokonferencji Zbigniew Juroszek, prezes Atal wyjaśnił, że jeśli chodzi o tegoroczną sprzedaż styczeń był najsłabszy, luty lepszy, a marzec wchodzi na normalne obroty, które były gdzieś na poziomie średniej poprzedniego roku. Jeśli chodzi o plany sprzedażowe, decydujące będą jednak kolejne miesiące.

W 2022 roku Atal zawarł 2 091 umów deweloperskich oraz przedwstępnych i przekazał 3 380 lokali.

- Minimalnym celem jest osiągnięcie poziomu sprzedaży podobnego jak w 2022 r. Mamy przekroczone 2 tys., więc to cel minimum, jaki chcielibyśmy osiągnąć. Ale bardzo dużo zależy od drugiej części roku – tutaj jest dużo informacji na temat programu rządowego, który potencjalnie ma wejść - mówił Zbigniew Juroszek.

Ocenił, że założenia rządowego programu są obiecujące.

- Wcześniejsze programy nie dawały żadnych efektów, a ten jest bardzo dobry. (...) Ogólnie program jest realny i logiczny, może on poprawić sprzedaż w drugiej połowie roku - mówił Zbigniew Juroszek.

Dodał, że należy pamiętać, że sprzedaż wyhamowała, więc będziemy mieli do czynienia z odbiciem sprzedaży. Nie spodziewa się, że wpłynie to na ceny mieszkań.

- Po prostu będzie lepsza sprzedaż zapasów i rzeczy w budowie, które teraz sprzedają się wolniej. Będą sprzedawać się szybciej, bez jakichś większych korekt - mówił prezes Atal.

W 2022 r. marża brutto ze sprzedaży Atalu wyniosła ok. 28,4 proc., a marża netto 22,2 proc., wobec odpowiednio: 27 proc. i 19,7 proc. w 2021 r.

Prezes pytany o oczekiwany poziom marży brutto w 2023 r. poinformował, że celem zarządu nadal jest uzyskiwanie marży na średnim poziomie 25 proc.

- To nasz cel (...) i taki kierunek zakładamy mniej więcej na bieżący rok - mówił Juroszek.

Na koniec 2022 roku Atal miał w ofercie 4.639 lokali. Bank ziemi grupy na koniec grudnia 2022 r. pozwalał na realizację projektów na łączny PUM ok. 738 tys. m kw.

Na zakup gruntów Atal wydał w 2022 roku łącznie 373 mln zł.

Grupa kapitałowa Atal w 2023 roku planuje zakończyć i oddać do użytkowania 15 projektów, które łącznie obejmą budowę 2.756 mieszkań, a kontraktacja na koniec roku wynosiła 72 proc. Na 2024 r. planowana jest budowa 2.195 mieszkań.

Emisja obligacji do 150 mln zł

Spółka w trakcie spotkania odniosła się także do planów dotyczących emisji obligacji. Jej przedstawiciele mówili, że intencją jest zbadanie rynku i możliwości pozyskania środków, a obligacje, które zapadają w kwietniu spółka spłaci z własnych środków. Przypomnijmy, że w 23 marca br. Atal informował, że zarząd podjął uchwałę wyrażającą zgodę na utworzenie programu emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej do 150 mln zł. Atal chciałby przeprowadzić pierwszą emisję do końca II kwartału 2023 roku.

Atal wypłaci dywidendę?

Prezes pytany o plany dywidendowe wskazał, że w ciągu miesiąca zarząd przedstawi propozycję podziału zysku.

- Nie ma żadnych przesłanek, by nie proponować wypłaty dywidendy w tym roku. Będzie propozycja dywidendy - mówił Juroszek.

W 2022 r. walne zgromadzenie Atalu zdecydowało o wypłacie dywidendy z zysku za 2021 rok w wysokości 6 zł na akcję.

Szukasz ciekawych ofert inwestycyjnych? Sprawdź PropertyStock.pl