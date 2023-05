W 2023 r. Atal widzi szansę na osiągnięcie marży brutto na sprzedaży powyżej 25 proc., ale podtrzymuje, że średniookresowo chce notować marżę na poziomie ok. 25 proc. - poinformowali przedstawiciele spółki podczas piątkowej wideokonferencji.

Atal dąży do utrzymywania marży na poziomie co najmniej 25 proc. średniookresowo.

W pierwszym kwartale 2023 r. marża brutto na sprzedaży wzrosła rdr o ponad 6 pp do 39,1 proc.

W Atal od początku 2023 r. ceny ustabilizowały się na tym wyższym poziomie i takie pozostały.

- Tak, jak zapowiadaliśmy, Atal dąży do utrzymywania marży na poziomie co najmniej 25 proc. średniookresowo (...). Mówiliśmy, że są okresy z niższą marżą, jak np. drugi kwartał 2022 r., ale też są okresy z marżą wyższą, jak teraz to miało miejsce. Sądzimy, że kolejny kwartał przyniesie również pozytywny wynik marży, natomiast w dłuższym okresie chcemy utrzymywać marżę na poziomie 25 proc. - powiedział członek zarządu Andrzej Biedronka-Tetla.

Dodał, że celem Atal jest utrzymywanie marży ok. 25 proc.

Zakładamy, że kolejne kwartały będą dobre marżowo – powiedzmy zbliżone do ostatnich wyników, natomiast im dalej, tym więcej jest czynników ryzyka (...). Kolejne kwartały najbliższe to będzie satysfakcjonująca nas marża - dodał Andrzej Biedronka-Tetla.

- W 2023 r. widzimy szansę na więcej niż 25 proc. (marży brutto na sprzedaży - PAP), ale im dalej w przyszłość chcielibyśmy bezpiecznie do tego podchodzić i mówić o 25 proc. - ocenił członek zarządu.

Prezes Zbigniew Juroszek o koszty realizowanych projektów ocenił, że w ostatnim czasie nie ma zasadniczych zmian w tym zakresie.

Od początku 2023 r. ceny ustabilizowały się na tym wyższym poziomie i takie pozostały. W ostatnich miesiącach – marzec, kwiecień, maj – poziom cen jest stały - powiedział Zbigniew Juroszek.

