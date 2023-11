Atal zaoferował 248 apartamentów inwestycyjnych w ramach II etapu projektu Atal Sky+. Osiedle powstaje w centrum Katowic. Lokale będą wykończone „pod klucz” według sześciu dostępnych wariantów.

Atal powiększa ofertę osiedla Atal SkY +.

Inwestycja powiększyła się o 248 apartamentów inwestycyjnych.

Lokale będą wykończone „pod klucz”.

Nabywcy mogą skorzystać z wygodnej opcji profesjonalnego wynajmu i zarządzania nieruchomością, podpisując umowę z INA Management.

Mieszkania dostępne są w cenie od 377 tys. do 650 tys. zł brutto (w tym 23 proc. podatku VAT).

Widzimy duży deficyt tego typu nieruchomości na rynku górnośląskim. Region ten oferuje wiele atrakcji i jest miejscem wydarzeń rozrywkowych czy z obszaru turystyki biznesowej. Rośnie również zainteresowanie wynajmem średniookresowym oraz zmieniają się preferencje podróżujących, którzy coraz chętniej zatrzymują się w apartamentach. W tej chwili nie ma w regionie podobnej oferty i jestem przekonana, że inwestycja będzie cieszyć się dużym powodzeniem, o czym świadczą liczne zapytania jeszcze przed uruchomieniem sprzedaży. Inwestowanie w aktywnie zarabiające nieruchomości nadal jest bardzo powszechnym sposobem na ochronę i pomnażanie kapitału - mówi Angelika Kliś, członek zarządu Atal.

Apartamenty powstaną przy Pętli Słonecznej, w dedykowanym im budynku C. Powstaje on obok 36-kondygnacyjnego wieżowca, który będzie dominantą inwestycji Atal Sky+ i jednym z najwyższych budynków mieszkalnych na Górnym Śląsku. Do 15-kondygnacyjnego budynku C kierować będzie imponujące wejście główne z recepcją oraz reprezentacyjnym lobby od strony dziedzińca.

Wewnątrz znajdą się lokale o powierzchniach od 24 do 37 mkw. Wszystkie apartamenty będą dostępne z wykończeniem w jednym z sześciu standardów: Dark+, Colour+, Elegant+, Mosaic+, Warm+, White+. Pakiety wykończeniowe, różniące się stylem kolorystycznym i materiałami, zostały stworzone zgodnie z najnowszymi trendami. Do proponowanych standardów zostaną również dopasowane niezbędne elementy wyposażenia; tak, aby finalnie każdy inwestor otrzymał gotowy lokal, który niemal od razu będzie mógł zarabiać. Po zakupie jednostki hotelowej w jednym z proponowanych stylów, będzie także możliwość doposażenia jej o kuchnie, meble oraz dodatki.

Apartament inwestycyjny w Atal Sky+. fot. mat. pras.

Inwestorzy, chcący urządzić swoje apartamenty we własnym stylu, będą mogli skorzystać z indy­wi­dualnego programu wykończeń Atal Design. Rozwiązanie takie jest dedykowane wszystkim tym, którzy zamiast standardowego wykończenia apartamentu Atal Sky+, chcieliby zaaranżować swoją przestrzeń inaczej, np. jako małe biuro, salon czy strefę usługową.

Apartamenty będą dostępne w opcji wykończenie pod klucz. fot. mat. pras.

Nabywcom apartamentów deweloper poleca opcjonalnie skorzystanie z usług firmy INA Management, która profesjonalnie zajmie się zarządzaniem lokalem oraz jego wynajmem, w tym promocją na wiodących portalach rezerwacji miejsc noclegowych. To nie pierwsza inwestycja komercyjna, przy której Atal współpracuje z tym operatorem. Przykładem jest gdański obiekt Atal Baltica Towers.

Naszym zdaniem taka formuła jest najdogodniejszym, bo przejrzystym i praktycznie bezobsługowym, sposobem zarabiania na nieruchomości. Właściciel apartamentu może na bieżąco śledzić status rezerwacji lokalu w specjalnym panelu dostępowym. Firma odpowiada także za stan wyposażenia lokalu, jego sprzątanie, a także wykonuje drobne naprawy i prace konserwacyjne. Oczywiście, pobiera za to opłatę, ale to korzystne dla obydwu stron, gdyż właściciel oszczędza także czas potrzebny na zarządzanie apartamentem - tłumaczy Angelika Kliś.

INA to ogólnopolski operator licznych apartamentów inwestycyjnych i obiektów na wynajem zlokalizowanych w popularnych turystycznie i biznesowo miastach tj. w Gdańsku, Gdyni, Warszawie, Wrocławiu i Poznaniu. INA kompleksowo zarządza wynajmem długo i krótkoterminowym, budując zaufanie inwestorów i gości już od ponad 9 lat. Na potrzeby rynku INA stworzyła cztery unikatowe sieci obiektów: Symphony, Citybreak, Belong oraz My Rest. Każdej z nich przypisane są zindywidualizowane działania marketingowe, dzięki którym apartament inwestycyjny zwiększa swoją rentowność oraz zyskuje unikatowy charakter. Wyróżnikiem łączącym wszystkie obiekty są usługi recepcyjne.

Podróżujący często wolą zatrzymać się w apartamencie. To daje im większe poczucie prywatności, „domowości”. Zaletą jest także aneks kuchenny, który nie występuje w standardowych hotelach. Niedawna pandemia pokazała również, że aparthotele są bezpieczniejszym rozwiązaniem, gdyż wdrożone restrykcje o wiele mocniej dotknęły branżę hotelową - zauważa Jacek Dettlaff, członek zarządu INA.

Oprócz wspomnianych apartamentów hotelowych, na II etap inwestycji Atal Sky + składają się dwa budynki: 35- oraz 14-piętrowy. Znajdzie się w nich 498 mieszkań o różnych metrażach (38-178 mkw.) i układach (od 1 do 5 pokoi). Uzupełnieniem oferty będzie 18 lokali użytkowych. W już realizowanej

I części inwestycji powstają budynki mieszkalne D, E i F z 316 aparta­mentami.

Stanowiący dominantę wielorodzinny budynek A, liczący 36 kondygnacji naziemnych, podkreśli wyjątkowość całej inwestycji. Będzie on – obok budynku Atal Olimpijska - jednym z najwyższych obiektów mieszkalnych na Śląsku. Smukła wieża, złożona z trzech modułów, stanie się także jednym z najwyższych punktów w Katowicach, wznosząc się na wysokość ok. 410 m n.p.m. Z jej ostatnich pięter rozpościerać się będzie imponujący widok na okolicę.









