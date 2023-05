Grupa Atal zapowiedziała, że 2023 roku wprowadzi do sprzedaży 18 projektów na ok. 3,3 tys. mieszkań. Deweloper na już posiadanych gruntach, będzie mógł w latach 2023-2028 wybudować ok. 83 inwestycje.

Atal planuje w 2023 roku wprowadzić do sprzedaży 18 projektów na ok. 3,3 tys. lokali.

W 2022 roku grupa Atal nabyła nowe grunty pod inwestycje za kwotę 373 mln zł

W I kw. deweloper zakontraktował 406 lokali.

W I kwartale 2023 roku grupa Atal miała 189,5 mln zł przychodów. Mimo spowolnienia na rynku, Atal zapowiada nowe inwestycje. Grupa posiada już odpowiednie zasoby gruntów pozwalające na uruchomienie lub rozpoczęcie przygotowań do realizacji kolejnych projektów w najbliższych latach. Według wstępnych założeń Atal, na dotychczas posiadanych gruntach, będzie mógł zrealizować i przekazać w latach 2023-2028 ok. 83 przedsięwzięcia na prawie 1,2 mln mkw. PUM. W ubiegłym roku grupa Atal nabyła nowe grunty pod inwestycje za kwotę 373 mln zł, na łączny PUM 402 tys. m kw. W I kwartale 2023 roku grupa Atal miała 189,5 mln zł przychodów wobec 406,4 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowany zysk netto wyniósł 54,1 mln zł wobec 109 mln zł przed rokiem. Zbigniew Juroszek, prezes Atal - Od marca br. widzimy wyraźny wzrost zainteresowania naszą ofertą. W pierwszym kwartale zakontraktowaliśmy 406 lokali. Tegoroczne plany sprzedaży zakładają sprzedaż na poziomie podobnym do wyniku z 2022 roku, gdy grupa Atal zawarła 2091 umów deweloperskich i przedwstępnych. Przejściowe trudności z dostępem do kredytów hipotecznych nie wpływają na nasze długoterminowe podejście do sektora nieruchomości i rynku pierwotnego. Spodziewamy się również pozytywnego efektu rządowego programu wsparcia, który ma zostać uruchomiony w drugiej połowie tego roku - powiedział Zbigniew Juroszek, prezes Atal. Dodał, że w pierwszym kwartale br. grupa koncentrowała się na poprawie efektywności. - Rentowność naszej działalności jest kluczową kwestią, która buduje wartość dla akcjonariuszy grupy. Celem, który sobie stawiamy, jest osiąganie wysokiego poziomu zwrotu z inwestycji deweloperskich, mimo niezwykle trudnego otoczenia dla spółek deweloperskich - zapewnił Juroszek. Condohotele w całej Polsce. Zobacz najnowsze inwestycje

