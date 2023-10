Krakowska oferta Atal powiększyła się o 134 mieszkania, które powstaną w ramach inwestycji Strefa Cegielnia 2.

Atal dodaje mieszkań do inwestycji Atal Strefa Cegielniana.

Osiedle powiększyło się o 134 mieszkania.

Ponad 80 proc. mieszkań spełnia kryteria rządowego programu dopłat do kredytów.

Ceny mieszkań mieszczą się w zakresie 9 300 - 10 700 zł za mkw. w stanie deweloperskim, a za dodatkową opłatą klienci mogą je wykończyć „pod klucz”.

Na dachach budynków zamontowane zostaną panele fotowoltaiczne.

Na liście nowo wprowadzonych do sprzedaży mieszkań przeważają lokale 2- i 3-pokojowe (odpowiednio 62 i 57 mieszkań). Uzupełnieniem są dwie tzw. „kawalerki” oraz 13 mieszkań 4-pokojowych. Najmniejsza „jedynka” ma pow. 33 mkw.; największa „czwórka” 102 mkw.

Dodanie do oferty Atal mieszkań w inwestycji Strefa Cegielnia 2, odpowiada aktualnemu zapotrzebowaniu klientów. Z uwagi na popularność rządowego programu dopłat, a także poluzowanie wymogów dotyczących zdolności kredytowej, obserwujemy rynkowy niedobór mieszkań o pow. ok. 50-60 mkw., a przy tym spełniających kryteria „Bezpiecznego kredytu 2%”. Wyraźnie widać to w dużych miastach, takich jak Kraków, gdzie ogólnie rzecz biorąc rynek pierwotny zrobił się płytszy. Dlatego struktura mieszkań w tej inwestycji jest typowa dla projektów o profilu rodzinnym, a także uwzględnia rynkowe realia i możliwości tej grupy odbiorców - komentuje Angelika Kliś, członek zarządu Atal.

Jak w każdej inwestycji Atal, kupujący mogą wykończyć swoje „M” „pod klucz” w ramach programu Atal Design. Różniące się standardem pakiety Basic, Optimum i Premium kosztują od 999 do 1499 zł za mkw.

Strefa Cegielnia to inwestycja w krakowskich Zesławicach zlokalizowana przy ul. Gustawa Morcinka. Projekt łączy nowoczesność z tradycyjnymi elementami nawiązującymi do historii tego miejsca. W przeszłości, od lat 50. XX wieku, na terenie, na którym powstaje inwestycja, funkcjonowała cegielnia zaopatrująca w materiały budowlane ówcześnie powstającą Nową Hutę. Obecnie w okolicy dominuje kameralna zabudowa. Mnogość terenów zielonych pozwala na odpoczynek blisko natury.

W ramach inwestycji Strefa Cegielnia 2 powstaną 134 mieszkania w trzech budynkach jedno- i dwusegmentowych. Przylegające do lokali taras, balkon lub ogródek, stanowić będą dodatkową przestrzeń do relaksu na świeżym powietrzu. W halach garażowych, które powstaną na poziomie -1, zaprojektowano miejsca postojowe oraz komórki lokatorskie. Na dachach zamontowane zostaną panele fotowoltaiczne.

Nowoczesna architektura Strefy Cegielnia 2 to ukłon w stronę przemysłowej historii tego obszaru. Architekci nawiązali do industrialnego stylu poprzez wykorzystanie naturalnych materiałów: cegły, betonu i stali. Uzupełnieniem elewacji będą jasne opaski, szklane lub ażurowe balustrady oraz antracytowe wykończenia. To wszystko sprawi, że osiedle zyska ponadczasowy charakter, pozostając przy tym spójne z okoliczną zabudową.

Inwestycja Strefa Cegielnia 2 będzie pełna zieleni. Główną rolę odegrają tu ozdobne trawy, byliny i krzewy. W tym otoczeniu pojawią się także miejsca do rekreacji - plac zabaw dla najmłodszych oraz ławeczki do relaksu. Dla rowerzystów przygotowane zostaną stojaki na jednoślady oraz stacje napraw.

Najbliższa okolica to doskonałe miejsce do spacerów oraz wycieczek rowerowych. W zaledwie kilka minut można znaleźć się nad urokliwym Zalewem Zesławice. Dobrym pomysłem na spędzenie wolnego czasu będą Planty Bieńczyckie, gdzie znajdują się liczne place zabaw, siłownie zewnętrzne i inne atrakcje.

