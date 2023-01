Atal rozpoczął sprzedaż 512 mieszkań, które powstają w ramach poznańskiej inwestycji Naramowice Odnova. Osiedle zlokalizowane będzie w północnej części miasta, w pobliżu zakola Warty. Na I etap inwestycji złożą się 4 pięciopiętrowe budynki.

Atal ruszył ze sprzedażą Inwestycji Naramowice Odnowa.

W ramach I etapu inwestycji złożą się 4 pięcio­piętrowe budynki wielorodzinne na 512 mieszkań.

Ceny mieszkań w stanie deweloperskim mieszczą się w przedziale od 7 600 do 9 800 zł/mkw. brutto.

Kupujący mogą skorzystać z programu Atal „Czas na mieszkanie”, który daje im gwarancję ceny zakupu oraz czas do września na uzyskanie finansowania.

- Pierwsza z inwestycji, które w tym roku wprowadzamy do sprzedaży, znacząco wzbogaca naszą ofertę w Poznaniu. Naramowice to dynamicznie rozwijająca się część miasta, będąca jednym z najchętniej wybieranych miejsc do zamieszkania przez rodziny z dziećmi oraz osoby ceniące możliwość aktywnego wypoczynku. Ponieważ w tej grupie klientów spodziewamy się największej liczby transakcji, mieszkania 3-pokojowe stanowią prawie połowę oferty w tym projekcie - mówi Angelika Kliś, członek zarządu Atal.

W pierwszym etapie powstaną 4 budynki, w których znajdzie się 512 mieszkań o nowoczesnych i funkcjonalnych układach. Będą to mieszkania od 1- do 4-pokojowych, o pow. od ok. 30 do 105 mkw. Do lokali przynależeć będą przestronne balkony, a na parterze - indywidualne ogródki. 43 lokale na najwyższej kondygnacji posiadać będą antresole. Dla przyszłych mieszkańców przewidziano liczne miejsca parkingowe oraz komórki lokatorskie.

Inwestycja wyróżni się architekturą, zgodną z współczesnymi trendami, a jednocześnie doskonale komponującą się z otoczeniem. Na uwagę zasługują lekkie, nieregularne formy i ukośne dachy z dużymi przeszkleniami. Pomiędzy budynkami znajdzie się patio, stanowiące wspólną przestrzeń do wypoczynku, rekreacji i spotkań towarzyskich. Na dziedzińcu powstanie siłownia zewnętrzna, zaprojektowane są też liczne nasadzenia, plac zabaw oraz ławki.

Pomiędzy budynkami znajdzie się patio. fot. mat. pras.

Kameralne osiedle powstaje w sąsiedztwie malowniczego zakola Warty, nieopodal rezerwatu przyrody Żurawieniec, stanowiący oazę dzikiej natury w granicach miasta. Otoczenie to zachęca do pieszych czy rowerowych wycieczek.

W najbliższym sąsiedztwie dominuje zabudowa jednorodzinna oraz nowe budynki wielorodzinne. W niewielkim zasięgu znajduje się pełna infrastruktura: sklepy, szkoły, przedszkola, przychodnie, punkty usługowe. Lokalizacja jest też atrakcyjna z punktu widzenia studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza – niedaleko położony jest kampus Morasko z kilkoma wydziałami uczelni.

Inwestycja jest objęta programem „Czas na mieszkanie”. Klienci przystępujący do programu podpisują umowę deweloperską bez żadnego ryzyka, która na tym etapie zobowiązuje ich do wpłaty jedynie 20 proc. wartości mieszkania i jednocześnie gwarantuje niezmienność ceny. Co ważne, do końca września tego roku odstąpienie od umowy, z powodu braku uzyskania finansowania, nie będzie wiązało się z utratą jakiejkolwiek części wpłaconej na początku zaliczki.

Deweloper zachęca również do skorzystania z opcji wykończenia mieszkania „pod klucz” w ramach programu Atal Design. Do wyboru są trzy pakiety różniące się ceną i standardem.

Prace budowlane w inwestycji Naramowice Odnova rozpoczęły się pod koniec ub. roku. Ich zakończenie planowane jest na II kwartał 2025 r., a uzyskanie pozwolenia na użytkowanie w III kwartale 2025 r.

