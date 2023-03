ATAL rozpoczął sprzedaż 114 mieszkań I etapu gliwickiej inwestycji Ogrody Andersa. Ceny mieszkań mieszczą się w zakresie 8-10 tys. zł za mkw.

Osiedle powstanie w spokojnej okolicy niedaleko centrum miasta, w pobliżu ulic Andersa i Okulickiego w Gliwicach.

Jego wizytówką będą zielone tereny zewnętrzne i ogrody.

Za dodatkową opłatą klienci mogą też skorzystać z którejś z trzech opcji pakietu wykończeniowego.

Osiedle zaprojektowała śląska pracownia PLUS8.PL Architekci. Zakoń­czenie budowy I etapu planowane jest na 31 grudnia 2024 r.

To druga nasza inwestycja w Gliwicach. Poprzednia, dwuetapowa i już zakończona, tj. Apartamenty Karolinki, była sukcesem sprzedażowym, a mieszkania w niej szybko znalazły nabywców. To potwierdziło, że w Gliwicach wciąż jest duży popyt na mieszkania w nowoczesnych osiedlach i skłoniło nas do uruchomienia kolejnego projektu – mówi Angelika Kliś, członek zarządu ATAL.

Wieloetapowy projekt obejmuje budowę lokali mieszkalnych wraz z częścią handlowo-usługową, która zostanie zrealizowana na ostatnim etapie. Projektowane budynki będą posiadały układ kaskadowy od pięciu kondygnacji naziemnych w najwyższym punkcie, do lokalnych obniżeń o jedną kondygnację. Dla wygody przyszłych mieszkańców na terenie osiedla powstanie również parking podziemny mieszczący się pod częścią mieszkalną, jak i zewnętrzne miejsca postojowe na terenie inwestycji.

Ogrody Andersa to nowa inwestycja firmy ATAL w Gliwicach, mat.pras.

Ogrody Andersa dla rodzin, par i singli

Pierwszy etap inwestycji to 114 mieszkań o metrażach od 25 mkw. do 102 mkw. i układach od 1 do 4 pokoi. Zróżnicowanie oferty sprawia, że Ogrody Andersa będą idealnym miejscem do zamieszkania dla singli, par oraz rodzin z dziećmi. Osiedle dzięki całodobowemu monitoringowi będzie bezpieczne, a nowoczesna architektura wyróżni inwestycję na tle sąsiadujących zabudowań. Docelowo całe osiedle będzie liczyło ok. 820 mieszkań.

Integralnym elementem lokali położonych na wyższych kondygnacjach będą przestronne loggie, a mieszkań na parterze – prywatne ogródki. Architektura Ogrodów Andersa stworzy koncepcję przemyślanej nowoczesności, idealnie wpisującej się w zieloną przestrzeń w południowo-zachodniej części miasta.

Przywiązujemy dużą wagę do jakości i estetyki terenów zewnętrznych oraz części wspólnych. Kreujemy miejsca, w których ludzie z przyjemnością przebywają, zdalnie pracują i spotykają się. Również na osiedlach, tam gdzie to tylko możliwe, sadzimy dużo różnorodnej zieleni. Coraz częściej pojawiają się łąki kwietne, rośliny miododajne, domki dla owadów i karmniki dla ptaków – mówi Angelika Kliś, członek zarządu ATAL.

Intencją projektantów było, aby osiedle wyróżniało się także dzięki zewnętrznym terenom zielonym, w tym ogrodom. Przyjazną atmosferę na nim budować będą m.in. elementy małej architektury, takie jak: leżaki, siedziska i ławki. Deweloper zamierza też wykorzystać rozwiązania, które zrealizował na poprzedniej gliwickiej inwestycji – Apartamenty Karolinki.

Na tym kameralnym osiedlu ATAL stworzył ogródek sąsiedzki oraz miejsce zaaranżowane do uprawy roślin i ziół. Wzbogacił również plac zabaw dla dzieci o kącik zieleni z krzewami owocowymi (poziomki, borówki, jagody).

Osiedle będzie zlokalizowane na pograniczu śródmieścia Gliwic i rozległych terenów zielonych. Zapewni to mieszkańcom łatwy dostęp do bogatej infrastruktury handlowo-usługowej oraz sportowo-rekreacyjnej. Biegnącą wzdłuż osiedla ścieżką rowerową będzie można dojechać do centrum miasta, a także wybrać się na przejażdżkę poza miasto.

