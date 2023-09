W ścisłym centrum Katowic, Atal realizuje inwestycję, w ramach której powstają trzy wieżowce. Jednym z nich jest 17-piętrowy budynek C, przy którym aktualnie prowadzone są prace fundamentowe. Cały zespół Atal Olimpijska łącznie obejmuje 710 mieszkań.

Atal realizuje inwestycję Atal Olimpijska w ścisłym centrum Katowic, w sąsiedztwie m.in. hali Spodek oraz Międzynarodowego Centrum Kongresowego.

W ramach projektu powstaną trzy wysokościowce - w tym 17-piętrowy wieżowiec C.

Przy budowie wieżowca aktualnie prowadzone są prace fundamentowe.

Cała inwestycja Atal Olimpijska łącznie obejmie uje 710 mieszkań i 17 lokali użytkowych, w tym 214 mieszkań i 6 lokali w wieży C.

Dominantą inwestycji będzie 35-piętrowy drapacz chmur o wysokości 128 metrów, co uczyni go najwyższym budynkiem mieszkalnym w regionie.

Atal Olimpijska to nasz topowy projekt w Katowicach. Jego cechy, między innymi takie, jak lokalizacja, jakość użytych materiałów czy liczba pięter, czynią tę inwestycję spektakularną i plasują ją w kategorii premium. Widzimy duże zainteresowanie tego rodzaju budownictwem w stolicy górnośląskiej metropolii, gdyż wciąż niewielka jest oferta w tym segmencie rynkowym. Wysokościowce, które budujemy w Katowicach, przyczyniają się do zmiany architektonicznego oblicza tej części miasta. Dwie inne nasze inwestycje w śródmieściu to aktualnie realizowana Atal Sky+ oraz ukończona Sokolska 30 Towers - mówi Angelika Kliś, członek zarządu Atal.

Prace budowlane przy ul. Olimpijskiej, Atal rozpoczął w grudniu 2021 r. Konstrukcja najwyższego z budynków osiągnęła już przedostatnią kondygnację i wkrótce zostanie na nim zatknięta symboliczna wiecha. Na pełną wysokość wzniesiono już budynek A, zaś prace przy wieży C znajdują się dopiero na etapie płyty fundamentowej.

Atal zapre­zentował całość projektu latem ub. roku i jednocześnie rozpoczął w nim sprzedaż mieszkań. Największa ich dostępność jest w budynku C, który znajduje się w najwcześniejszej fazie realizacji.

Aktualnie w bud. C mieszkania kosztują od 11 300 do 16 200 zł za mkw. w stanie deweloperskim. To podobny zakres cenowy, jak w dwóch pozostałych wieżowcach, w których dostępne jeszcze mieszkania kosztują od 11 200 do 16 700 zł za mkw. Za dodatkową opłatą (od 999 do 1499 zł za mkw.) kupujący mogą wykończyć swoje „M” „pod klucz” w ramach programu Atal Design, w jednym z trzech dostępnych pakietów: Basic, Optimum i Premium.

W budynku C są do wyboru mieszkania o powierzchni od ok. 25 do 89 mkw., w zróżnicowanych układach: od 1 do 4 pokoi. Ofertę uzupełnia 6 lokali usługowych, które kosztują 10 tys. zł netto za mkw.

Dwie kondygnacje podziemne w wieży C pomieszczą 188 tradycyjnych i 52 rodzinne miejsca garażowe, a także stanowiska na motocykle i komórki lokatorskie. Dla wygody przyszłych lokatorów zaplanowano też rowerownie, pomieszczenia na akcesoria oraz strefę wypoczynku z zielenią i małą architekturą. Na parterze najwyższego budynku kompleksu Atal Olimpijska znajdzie się recepcja, a na ostatniej kondygnacji taras widokowy. Częścią infrastruktury będą zewnętrzne miejsca postojowe z możliwością wykonania stacji do ładowania samochodów elektrycznych.

