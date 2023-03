Chorzowscy radni, większością głosów poparli wniosek Atal o pozwolenie na realizację inwestycji na dawnych terenach MTK. Tuż przy Parku Śląskim powstanie duże osiedle mieszkaniowo-usługowe.

Chorzowscy radni wydali zgodę na budowę przez Atal osiedla na gruntach MTK w Chorzowie.

Inwestycja ma być zrealizowana w trybie ustawy lex-developer.

Na granicy Parku Śląskiego ma powstać osiedle na 950 lokali i szkoła.

Przeciwko inwestycji protestowali lokalni działacze i mieszkańcy.

Atal planuje budowę osiedla mieszkaniowego na 950 mieszkań na dawnych gruntach MTK w Chorzowie. 9 marca chorzowscy radni zdecydowali, że realizacja projektu będzie możliwa. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie pozwalał na realizację inwestycji mieszkaniowej na tych gruntach, z tego względu Atal starał się o pozwolenie na realizację inwestycji w trybie ustawy lex deweloper.

Serwis katowice.wyborcza.pl podaje, że do radnych trafiły liczne protesty wobec planowanej inwestycji. Przeciwnicy budowy przyszli też na sesję. Wczoraj, przed urzędem miasta odbyła się manifestacja Śląskiego Ruchu Klimatycznego i partii Razem. Wcześniej protestowało także stowarzyszenie Nasz Park oraz przedstawiciele 2 rad dzielnic z Katowic.

Przeciwnicy wydania deweloperowi pozwolenia na realizację osiedla są zdania, że sporne tereny powinny być częścią Parku Śląskiego i że osiedle nie sprzyja okolicy i jej mieszkańcom. Kluczowym argumentem był też ruch samochodowy, który po wybudowaniu osiedla może się zwiększyć i obciążyć najbliższą okolicę.

Serwis informuje, że w trakcie głosowania od głosu wstrzymało się sześciu radnych, kolejne sześć było przeciw, zaś za trzynastu. Teraz uchwała ma trafić do wojewody, ale istnieje prawdopodobieństwo, że może on ją unieważnić. W takiej sytuacji, radni będą mogli zaskarżyć decyzję wojewody w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym.

- Radni podjęli słuszną decyzję, gdyż w naszej ocenie zaproponowany sposób zagospodarowania działki przy ul. Targowej jest najlepszym z możliwych dla tego terenu. Funkcja mieszkaniowa z elementami usługowymi, w tym publiczną szkołą podstawową, jest dla Chorzowa korzystną i rozwojową perspektywą. Przysporzy nowoczesnej substancji mieszkaniowej i edukacyjnej oraz przyciągnie nowych mieszkańców do miasta borykającego się z ujemnym saldem migracji - powiedział Mateusz Bromboszcz, wiceprezes Atal.

Zapowiadana inwestycja zakłada budowę trzech kaskadowych budynków mieszkalnych, które zajmą powierzchnię ok. 17 proc. działki będącej od 2018 roku we władaniu dewelopera. Oprócz mieszkań znajdą się w nich także lokale z przeznaczeniem na funkcje usługowe, np. przedszkole. W ramach inwestycji powstanie również nowoczesna publiczna szkoła podstawowa, która po wybudowaniu przez i na koszt dewelopera przejdzie na własność samorządu. Według wstępnych założeń, w szkole będzie mogło uczyć się ok. 200 uczniów

i uczennic, do dyspozycji których będą sala gimnastyczna i boisko zewnętrzne.

Na terenie osiedla powstanie szkoła podstawowa. fot. mat. pras.

Autorem koncepcji osiedla jest katowicki architekt Wojciech Wojciechowski, wraz z zespołem. W projekcie osiedla, utrzymanym w minimalistycznym stylu, dominują jasne barwy elewacji budynków oraz efektowne przeszklenia balkonów i tarasów. Usytuowanie budynków ma zapewnić mieszkaniom możliwie jak najlepsze nasłonecznienie i przewietrzanie.

Plany zakładają realizację inwestycji na terenie dotychczas zabudowanym i zabetonowanym oraz przywrócenie mu wartości przyrodniczych. Będzie to możliwe m.in. dzięki licznym strefom zieleni, także w zdegradowanych miejscach, jak również posadzeniu łąk kwietnych i innych form przyrodniczych.

- W zaplanowanie niektórych elementów inwestycji, np. terenów zewnętrznych i rekreacyjnych, chcielibyśmy włączyć środowiska młodych architektów, organizując konkurs - zapowiadają przedstawiciele dewelopera.

Przypomnijmy, że wartość inwestycji Atal na tych terenach sięga kilkaset milionów złotych. Deweloper nabył prawo do wieczystego użytkowania gruntów na drodze przetargu rozpisanego prze Urząd Miasta w Chorzowie. W sumie Atal zapłacił za nie ok. 18 mln zł.

