Atal opracował koncepcję „zielonego” osiedla, którego budowę planuje przy ulicy Targowej w Chorzowie. Powstanie inwestycji, wraz z szkołą podstawową, jest szansą na rewitalizację terenu po Ośrodku Postępu Technicznego i nadanie mu nowej funkcji.

Atal zrewitalizuje teren po byłym Ośrodku Postępu Technicznego w Chorzowie.

Powstaną mieszkania i szkoła podstawowa, która po wybudowaniu przejdzie na własność samorządu.

Autorem koncepcji jest katowicki architekt Wojciech Wojciechowski, wraz z zespołem.

Na obszarze opracowania projektowego dotyczącego osiedla zieleń stanowi 43 proc. powierzchni.

Inwestycja zakłada powstanie trzech kaskadowych budynków mieszkalnych, które zajmą powierzchnię ok. 17 proc. działki będącej od 2018 roku we władaniu dewelopera. Oprócz mieszkań znajdą się w nich także lokale z przeznaczeniem na funkcje usługowe, np. przedszkole.

Zaprezentowany plan zakłada również powstanie publicznej szkoły podstawowej, która po wybudowaniu przez i na koszt dewelopera przejdzie na własność samorządu. Aby realizacja tej części inwestycji była możliwa, Atal podpisał porozumienie z prezydentem Chorzowa, który uzyskał mandat radnych do tej czynności w jednogłośnym głosowaniu przedmiotowej uchwały. Według wstępnych założeń, w szkole będzie mogło uczyć się ok. 200 uczniów i uczennic, do dyspozycji których będą sala gimnastyczna i boisko zewnętrzne.

W projekcie osiedla, utrzymanym w minimalistycznym stylu, dominują jasne barwy elewacji budynków oraz efektowne przeszklenia balkonów i tarasów. Usytuowanie budynków ma zapewnić mieszkaniom możliwie jak najlepsze nasłonecznienie i przewietrzanie.

Jednakże priorytetem dla architektów i dewelopera było nadanie zabudowie takich cech, dzięki którym harmonijnie wkomponuje się ona w parkowe otoczenie. Plany zakładają realizację inwestycji na terenie dotychczas zabudowanym i zabetonowanym oraz przywrócenie mu wartości przyrodniczych. Aktualnie na obszarze opracowania projektowego dotyczącego osiedla zieleń stanowi 43 proc. powierzchni.

Koncepcja zakłada zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej do 64 proc. Będzie to możliwe dzięki zaplanowaniu licznych stref zieleni, także w zdegradowanych miejscach, jak np. w miejscu dawnego budynku skateparku, a także posadzeniu łąk kwietnych i innych form przyrodniczych.

- Naszą intencją jest stworzenie na tym terenie nowoczesnego, przyjaznego środowisku i ludziom osiedla, które będzie dobrym miejscem do życia. Rozwiązania, które zamierzamy wdrożyć, mają zapewnić przyszłym mieszkańcom jak największy komfort, a także sprzyjać oszczędzaniu zasobów naturalnych oraz mobilności transportowej. To m.in. technologie wykorzystujące energię słoneczną i wodę deszczową, czy też umożliwiające ładowanie pojazdów elektrycznych. Osiedle będzie łączyć się z siecią miejskich dróg rowerowych – mówi Angelika Kliś, członek zarządu Atal.

Aby przybliżyć śląskiej społeczności założenia projektu i perspektywy jego realizacji, deweloper uruchomił dedykowaną stronę internetową pod adresem ataltargowa.pl. Można na niej zapoznać się ze szczegółami koncepcji, zobaczyć wizualizacje, a także wziąć udział w ankiecie dotyczącej inwestycji.

Pytania kwestionariusza dotyczą między innymi rozwiązań funkcjonalnych i ogólnej dostępności infrastruktury osiedlowej dla mieszkańców czy też osób spoza tego terenu.

- Jesteśmy otwarci na dialog społeczny i chętnie poznamy preferencje oraz zdanie mieszkańców na temat osiedla. Zachęcamy do kontaktu i zadawania pytań poprzez formularz. Odpowiedzi na najczęściej pojawiające się zapytania będziemy publikować. Widzimy także potrzebę odniesienia się do wielu nieprawdziwych opinii i wyobrażeń o naszych planach. Na stronie poświęconej inwestycji konfrontujemy je z faktami - komentuje Angelika Kliś.

