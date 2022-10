Jak poinformował Adam Wilgus, wszystkie projekty w ramach platformy LivUp są w pełni wynajęte. W ostatnio oddanym i drugim warszawskim (pierwszym była Jagiellońska 36 na Pradze Północ) projekcie przy ul. Puławskiej 186 dużą grupę najemców stanowią najemcy zza wschodniej granicy.

Przypomnijmy, firma Aurec Capital utworzyła markę LivUp, przejmując ponad 400 mieszkań w Warszawie. Od tej pory sukcesywnie powiększa portfel projektów w sektorze PRS. Łącznie, w ofercie i w przygotowaniu posiada ponad 700 lokali, a celem firmy jest zwiększenie portfela mieszkań do kilku tysięcy. Spółka aktywnie poszukuje nowych projektów inwestycyjnych.

Chcemy, by ok. 70 proc. naszych jednostek stanowiły mieszkania jedno lub dwupokojowe. Szukamy projektów do 250 mieszkań, a 70-80 jednostek jest naszym minimum. Interesują nas przede wszystkim dobre lokalizacje centralne, ale również takie, do których można szybko dojechać komunikacją miejską. Lubimy szynę – mówi Adam Wilgus, Investment Associate LivUp, Aurec Capital Poland.