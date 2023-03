BBI Development podpisał list intencyjny dotyczący prowadzenia negocjacji w celu zawarcia konsorcjum dla realizacji inwestycji mieszkaniowej za granicą.

BBI Development podpisał list intencyjny z firmą deweloperską z zagranicznym deweloperem.

Celem negocjacji jest budowa osiedli mieszkaniowych za granicą.

Celem negocjacji ma być zawarcie przedwstępnej umowy inwestycyjnej.

15 marca 2023 roku BBI Development zawarł z zagranicznym podmiotem branży deweloperskiej list intencyjny dotyczący prowadzenia negocjacji.

Rozmowy mają na celu utworzenia konsorcjum dla pozyskania od zewnętrznych instytucji finansowania oraz gwarancji finansowych dla budowy inwestycji mieszkaniowej za granicą.

Spółka podała, że celem negocjacji, jakie mają być prowadzone na podstawie listu intencyjnego, ma być zawarcie przedwstępnej umowy inwestycyjnej, której przedmiotem będzie pozyskanie finansowania zewnętrznego, uzyskanie gwarancji finansowych, a docelowo także realizacja inwestycji infrastrukturalnej.

Deweloper nie zakłada finansowania inwestycji ze środków własnych.

- List intencyjny zobowiązuje jego strony do prowadzenia negocjacji w dobrej wierze, nie jest jednak zobowiązaniem do zawarcia jakichkolwiek umów w przyszłości. List jest wyłącznie wyrazem ogólnych intencji, co do prowadzenia negocjacji i zachowania poufności - podała spółka w komunikacie.

Deweloper zakłada, że warunki inwestycji oraz jej założenia będą uzgadniane w miarę prowadzonych negocjacji.

List intencyjny wiązać będzie strony przez 12 miesięcy od daty jego podpisania. Po upływie tego okresu, jeśli nie nastąpi w tym terminie zawarcie umowy inwestycyjnej list i zawarte w nim zobowiązania automatycznie wygasną, bez konieczności podejmowania jakichkolwiek działań.

Condohotele w całej Polsce. Zobacz najnowsze inwestycje