Wkrótce spółki energetyczne zaczną składać wnioski taryfowe na 2024 r. Ceny prądu dla gospodarstw domowych w kolejnym roku mogą wzrosnąć o nawet 80 procent.

Ceny prądu w 2024 wzrosną.

W przyszłym roku zapłacimy ok. 1,57 zł za 1 kWh.

W 2023 roku za prąd płacimy od 0,94 - 1,03 zł.

W październiku firmy energetyczne złożą wnioski taryfowe na 2024 rok do Urzędu Regulacji Energetyki. Urząd podejmie decyzję w sprawie stawek do 17 grudnia.

Wszystko wskazuje na to, że ceny prądu dla gospodarstw domowych ponownie wzrosną. Podwyżki związane są z utrzymującymi się wysokimi rynkowymi cenami prądu, a także końcem mrożenia cen prądu.

Wyborcza.pl podaje, że z najnowszej prognozy think tanku Forum Energii odnośnie cen prądu dla gospodarstw w 2024 roku wynika, że wyniosą one ok. 1,57 zł za 1 kWh. W tą cenę wliczone są koszty sprzedaży prądu, jak i jego dystrybucję. Według Forum Energii 0,9 zł to nowa opłata brutto za sprzedaż prądu (obrót), a 0,67 zł - za dystrybucję.

W 2022 roku średnia cena 1 kilowatogodziny (kWh) w Polsce wynosiła 77 gr, w 2023 jest to 0,94 - 1,03 zł. Na 2023 rok rząd zdecydował się wprowadzić limity zużycia prądu (przed ich przekroczeniem cena energii jest znacznie niższa).

Ustawa zamrażająca ceny prądu przewiduje, że w przyszłym roku ceny prądu będą zamrożone na poziomie z tego roku do limitu zużycia: 2 MWh rocznie dla gospodarstwa domowego, 2,6 MWh dla gospodarstw domowych z osobami z niepełnosprawnościami i 3 MWh w przypadku rodzin z Kartą Dużej Rodziny oraz rolników. Po przekroczeniu wskazanych limitów zużycia, odbiorcy będą rozliczani za każdą kolejną zużytą ilość energii według stawek taryf lub cenników obowiązujących w 2023 r.

