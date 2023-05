W okresie od stycznia do kwietnia br. oddano do użytkowania więcej mieszkań niż przed rokiem. Spadła natomiast liczba nowych pozwoleń na budowę oraz nowych inwestycji. Na koniec kwietnia w budowie było 810,5 tys. lokali, o 7 proc. mniej rok do roku.

W okresie do stycznia do kwietnia rozpoczęto budowę 53,1 tys. nowych mieszkań, z czego 30,4 tys. rozpoczęli deweloperzy.

Na koniec kwietnia br. w budowie było 810,5 tys. lokali.

Do końca kwietnia, deweloperzy przekazali do eksploatacji 40,7 tys. mieszkań - o 0,5 proc. więcej niż przed rokiem. GUS podał, że na koniec kwietnia 2023 r. w budowie było 810,5 tys. mieszkań, o 7 proc. mniej niż w analogicznym miesiącu 2022 r. - podał GUS. Urząd informuje, że w pierwszych czterech miesiącach 2023 r. ogółem rozpoczęto budowę 53,1 tys. nowych mieszkań, tj. o 27,7 proc. mniej niż przed rokiem. Deweloperzy rozpoczęli budowę 30,4 tys. mieszkań (o 28,9 proc. mniej), a inwestorzy indywidualni 21,4 tys. (o 27,8 proc. mniej). W pozostałych formach budownictwa rozpoczęto budowę 1,3 tys. mieszkań wobec 1 tys. w roku poprzednim. Mieszkania oddane do użytkowania Według wstępnych danych GUS, w okresie styczeń - kwiecień 2023 roku oddano do użytkowania 75,6 tys. mieszkań, tj. 3,1 proc. więcej niż w analogicznym okresie roku 2022. Deweloperzy przekazali do eksploatacji 40,7 tys. mieszkań - o 0,5 proc. więcej niż przed rokiem, natomiast inwestorzy indywidualni - 33,7 tys. mieszkań, tj. o 6,6 proc. więcej. W ramach tych form budownictwa wybudowano łącznie 98,4 proc. ogółu nowo oddanych mieszkań. W pozostałych formach budownictwa, tj. spółdzielczej, komunalnej, społecznej czynszowej i zakładowej, oddano do użytkowania łącznie 1,2 tys. mieszkań (wobec 1,3 tys. przed rokiem). Czytaj więcej Mieszkania nie stanieją. Brakuje ziemi i planów Powierzchnia użytkowa mieszkań oddanych wyniosła 7,3 mln mkw., czyli o 2,5 proc. mniej niż przed rokiem, a przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania osiągnęła wartość 97,1 mkw. Mniej nowych pozwoleń na budowę Liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym w okresie w okresie od stycznia do kwietnia spadła o 32 proc. r/r. GUS podaje, że w omawianym okresie wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia na budowę 72,1 tys. mieszkań. Pozwolenia na budowę największej liczby mieszkań otrzymali deweloperzy (48,5 tys., spadek o 31,6 proc. r/r) oraz inwestorzy indywidualni (21,6 tys., spadek o 34,6 proc.). Łącznie w ramach tych form budownictwa otrzymano pozwolenia dla 97,3 proc. ogółu mieszkań. W pozostałych formach budownictwa odnotowano 2 tys. mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym (zbliżona wartość w roku ubiegłym). Szukasz ciekawych ofert inwestycyjnych? Sprawdź PropertyStock.pl

