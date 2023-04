Bezpieczny kredyt 2% rusza w lipcu br. Dwa procent na 10 lat, stałe oprocentowanie, nawet do ponad 2 tys. zł niż przypadku standardowych kredytów. Na ile rządowy program faktycznie jest korzystny?

Program bezpieczny kredyt 2 % rusza 1 lipca 2023 roku.

Dla singla kwota kredytu dla jednej osoby nie będzie mogła przekroczyć 500 tys. zł.

Jeśli kredytobiorca prowadzi gospodarstwo wspólnie z małżonkiem lub ma co najmniej jedno dziecko - 600 tys. zł.

Łączna wartość kwoty do spłaty może być niższa nawet o 230 tys. złotych, zaś wysokość miesięcznych rat o blisko 2 300 zł.

Omni Calculator przygotował narzędzie przedstawiające skalę korzyści przy wyborze finansowania zakupu mieszkania w programie Bezpieczny Kredyt 2%.

Jak podaje firma, łączna wartość kwoty do spłaty może być niższa nawet o 230 tys. złotych, zaś wysokość miesięcznych rat o blisko 2300 zł. Oczywiście, należy pamiętać przy tym o ograniczeniach programu oraz wciąż wymagającej sytuacji odnośnie pozyskania odpowiedniej zdolności kredytowej.

​Singiel w stolicy

​W pierwszym wyliczeniu ​Omni Calculator założył, że o ​kredyt na swoje pierwsze mieszkanie stara się singiel z Warszawy. Singiel zamierzający przy pomocy Bezpiecznego Kredytu 2% sfinansować zakup mieszkania o powierzchni 35 mkw. w Warszawie. Zakładając średnią cenę za mkw. w stolicy na poziomie 13961 zł, jego wartość wyniesie 488,635 zł. Przyjmujemy, iż nie dysponuje on żadnym wkładem własnym, zaś czas trwania kredytu wyniesie 30 lat. W tym przypadku, łączna wartość kredytu z dofinansowaniem w ramach programu wyniesie 955 459,40 zł, zaś bez niego 1 184 440,16 zł. Oznacza to korzyść w wysokości blisko 230 tysięcy złotych. Miesięczne raty będą natomiast niższe o niemal 2300 zł w pierwszych miesiąc kredytowania do 1500 zł pod koniec 10-letniego okresu dofinansowywania.

Małżeństwo z Rzeszowa

Drugi z przykładowych scenariuszy dotyczy Małżeństwa z Rzeszowa, które chce zakupić swoje pierwsze mieszkanie, także korzystając z Bezpiecznego Kredytu 2%. W tym mieście średnia cena za mkw., według danych Omni Calculator, wynosi 8199 zł. Para jest zainteresowana mieszkaniem o powierzchni 60 mkw. oraz dysponuje 100 tys. zł wkładu własnego. Łączna kwota do spłaty w przypadku kredytu objętego rządowym wsparciem wyniesie tutaj 766 384,69 zł zaś dla standardowego finansowania 950 052,90 zł.

Także przy uwzględnieniu 30-letniego okresu trwania kredytu. Młode małżeństwo zyska w ten sposób 183 668,21 zł, zaś raty będą mniejsze o od 1800 do 1200 zł przed przejściem na ratę stałą po upływie 10 lat. Oba powyższe wyliczenia porównują finansowanie w Bezpiecznym Kredycie 2% ze standardowym kredytem o następujących parametrach: oprocentowanie - 8,48%, marża - 0,846%.

Droga do kredytu

Należy pamiętać, iż program adresowany jest wyłącznie do osób zamierzających wejść w posiadanie pierwszego własnego mieszkania. Kwota kredytowania jest ograniczona na 500 tys. złotych dla singli oraz do 600 tysięcy zł dla małżeństw, co w przypadku miast charakteryzujących się najwyższą ceną za mkw. mieszkania - jak choćby Warszawa - wciąż może okazać się niewystarczające bez posiadania dodatkowego wkładu własnego.

Nadal pozostaje również kwestia zdolności kredytowej - według ekspertów RynekPierwotny.pl, aby wykorzystać cały limit dofinansowywanego kredytu w wysokości 600 tysięcy złotych, przykładowa rodzina musiałaby przedstawić dochód w wysokości ok. 10 tys. złotych netto, nawet przy uwzględnieniu obniżonego buforu na wypadek wzrostu stóp procentowych.

Condohotele w całej Polsce. Zobacz najnowsze inwestycje